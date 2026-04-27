Собівартість перевезень у Києві: метро - 43,68 грн, наземний транспорт - 23,20 грн, - КМДА

У 2025 році витрати на перевезення одного пасажира в київському метрополітені становили 43,68 грн, тоді як у наземному транспорті КП "Київпастранс" цей показник дорівнював 23,20 грн.

Такі дані надали у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чому розрахунок собівартості відрізняється?

У КМДА пояснили, що для метро і наземного транспорту діють різні нормативні підходи, тому й розрахунок собівартості відрізняється.

Для "Київпастрансу" застосовують методичні рекомендації Мінтрансу та порядки формування тарифів на міський електро- й автомобільний транспорт.

Амортизація

У департаменті зазначили, що амортизацію в обох випадках включають до собівартості, але для автобусних перевезень "Київпастранс" не враховує амортизацію частини рухомого складу та об'єктів, придбаних або відремонтованих за кошти бюджету Києва.

Для метрополітену амортизація входить до планової собівартості як джерело фінансування капітальних інвестицій. У 2025 році її обсяг у метро зріс до 6,09 млрд грн із 5,02 млрд грн роком раніше, зокрема через переоцінку транспортних засобів.

У "Київпастрансі" сума амортизації, включеної до собівартості, становила 1,76 млрд грн у 2024 році та 1,70 млрд грн у 2025.

У КМДА також заявили, що амортизація є невід'ємною частиною собівартості, бо відображає зношення інфраструктури і рухомого складу та дає змогу планувати оновлення.

Альтернативні публічні оцінки в департаменті назвали такими, що можуть спиратися на незатверджені методики і вибірковий облік витрат.

Що передувало?

