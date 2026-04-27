УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14413 відвідувачів онлайн
Новини Підвищення тарифів
1 813 21

Собівартість перевезень у Києві: метро - 43,68 грн, наземний транспорт - 23,20 грн, - КМДА

У Києві закрили на вхід чотири станції метро через падіння людини під потяг

У 2025 році витрати на перевезення одного пасажира в київському метрополітені становили 43,68 грн, тоді як у наземному транспорті КП "Київпастранс" цей показник дорівнював 23,20 грн.

Такі дані надали у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чому розрахунок собівартості відрізняється?

У КМДА пояснили, що для метро і наземного транспорту діють різні нормативні підходи, тому й розрахунок собівартості відрізняється.

Для "Київпастрансу" застосовують методичні рекомендації Мінтрансу та порядки формування тарифів на міський електро- й автомобільний транспорт.

Амортизація

У департаменті зазначили, що амортизацію в обох випадках включають до собівартості, але для автобусних перевезень "Київпастранс" не враховує амортизацію частини рухомого складу та об'єктів, придбаних або відремонтованих за кошти бюджету Києва.

Для метрополітену амортизація входить до планової собівартості як джерело фінансування капітальних інвестицій. У 2025 році її обсяг у метро зріс до 6,09 млрд грн із 5,02 млрд грн роком раніше, зокрема через переоцінку транспортних засобів.

У "Київпастрансі" сума амортизації, включеної до собівартості, становила 1,76 млрд грн у 2024 році та 1,70 млрд грн у 2025.

У КМДА також заявили, що амортизація є невід'ємною частиною собівартості, бо відображає зношення інфраструктури і рухомого складу та дає змогу планувати оновлення.

Альтернативні публічні оцінки в департаменті назвали такими, що можуть спиратися на незатверджені методики і вибірковий облік витрат.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Кличко анонсував підвищення вартості проїзду в транспорті Києва: готуються розрахунки

Автор: 

Київ (20621) Метрополітен (1418) тарифи (2195) транспорт (1523)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
київський метрополітен - це чорна діра корупції
показати весь коментар
27.04.2026 13:57
Це точно! Може нам пояснить Кличко як при сьогоднішній ціні проїзду в метро попередній його керівник Брагинський крав мільйонами та ще і ділився з "потрібними" людьми, які його випустили за кордон і не посадили? Тобто гроші є, але вони розкладаються! А як там з рекламою, куди йдуть гроші від неї? Крім цього, скрізь громадський транспорт дотаційний, для цього ми платимо податки!
показати весь коментар
27.04.2026 15:04
Дивно, наскільки я пам'ятаю, капітальні вкладення у метрополітен робляться з бюджету Києва. У тут знову їх кладуть у собівартість перевезення. Давно по них незалежний аудит плаче.
показати весь коментар
27.04.2026 13:57
молодцы, оцифровали всех рабов, выкинули кассиров и за наличные хрен проедешь
показати весь коментар
27.04.2026 13:58
Ворьё в Украине всё никак не нажрётся и если появятся Люди которые наконец то этих ублюдков гнилых накормят до отвала, лично я буду ОЧЕНЬ рад.
показати весь коментар
27.04.2026 14:00
"У 2025 році витрати на перевезення одного пасажира в київському метрополітені становили.....
- давйте напишем 50 грн.
- а чому так рівно?
- ну нехай буде 55,49
- а як перевірять?
- хто? Ми ніколи не викладали підрахунок. Хто його перевірить. Можемо ****.ти що захочемо.
- то давайте зробимо як завжди: пишемо 43,68 грн. і треба зробити проїзд 50 грн. Потім скажемо як ми любимо всіх киян, тому проїзд буде тільки 40 грн.
показати весь коментар
27.04.2026 14:17
Собівартість - то фігна: транспорт є частиною інфраструктури, яка допомагає заробляти гроші усьому іншому, чим і покриває збитки.
показати весь коментар
27.04.2026 14:21
В Києві і Україні всі ціни як в Європі, окрім зарплат. Отакий економічний парадокс.
показати весь коментар
27.04.2026 14:26
Т.е цена проезда в наземном транспорте (в угашеных автобусах и трамваях, ездящих не по расписанию, а как им захочется) сопоставима с ценой проезда в Вильнюсе?
Ну-ну, точно так и есть. Никакой коррупции.
показати весь коментар
27.04.2026 14:27
був на днях в Києві, відверто здивований вартістю метро - 8,00 грн. Це нонсенс чесно кажучи. Просто задарма перевозять. Ставте хоча б 10,00 - і це вже + 25% до виручки. Хоча скрізь вже по 15-20 громадський транспорт.
показати весь коментар
27.04.2026 14:34
Везде - это где?) В областном центре, городе Сумы, цена троллейбуса 6 грн. И ходят они также дер#мово, как и в Киеве на правом берегу.
показати весь коментар
27.04.2026 18:42
* на левом берегу.
показати весь коментар
27.04.2026 18:44
Ну Ви ж сюди спромоглись написати, то забийте в пошук вартість проїзду в обласних центрах. Вам ШІ все покаже
показати весь коментар
27.04.2026 23:14
Извините, троллейбус в Сумах уже 8 гривен, а не 6. Но никак не 15.
показати весь коментар
28.04.2026 00:00
А якщо відмінусувати мільйонні "премії" керівництва й мільярдні "представницькі" фонди, то скільки буде "собівартість"?
показати весь коментар
27.04.2026 14:48
Зробіть у нас в Україні ,,кальку,, з зарплат і цін, наприклад, у країнах східної Європи на кштал найбідніших Румуній, Чорногорій і забудемо про ,,У Європі все дуже дорого, а у нас все даром,, Все. Просто будемо жити.
показати весь коментар
27.04.2026 15:25
Тож, перше завдання керівництву - знизити собівартість вдвічі. Якщо не зможуть - звільнити.
показати весь коментар
27.04.2026 15:37
Коли читаю отакі замовні, "під здорожчання" публікації, то виникає логічна порада: так метро закопайте! А я вам порахую скільки грошей в день будете економити.
показати весь коментар
27.04.2026 15:58
У вас все виходить як на **********, там проїзд 1$, і ви малюєте, тільки там будують по 4-8 зупинок на рік в мраморі, а Кличко ні одної за 10 років!!!
показати весь коментар
27.04.2026 18:09
 
 