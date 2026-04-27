РФ после потерь под Терноватым перебрасывает силы в направлении Великой Новоселки, - Волошин

После потери наступательного потенциала в районе Терноватого в Запорожской области российские войска отвели часть подразделений 29-й армии на полигоны для восстановления боеспособности. Вместе с тем в направлении Великой Новоселки были переброшены дополнительные силы с целью усиления штурмовой активности.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Ситуация возле Терноватого

"Несколько подразделений 29-й армии, находящихся на участке фронта возле населенного пункта Тернуватое, благодаря удачным действиям Сил обороны Украины утратили свои наступательные возможности и сейчас выведены на полигоны, расположенные возле Амросиевки на территории временно оккупированной Донецкой области", - рассказал пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытается выйти к окраинам Шевченко, что возле Великой Новоселки, - DeepState

По словам Волошина, российские войска ввели на замену несколько подразделений на участке фронта вблизи Великой Новоселки, чтобы повысить темпы штурмовых действий на этом направлении.

"Они перебросили, например, из Терноватого на участок фронта возле Великой Новоселки для того, чтобы активнее продвигаться в этом направлении", - уточнил он.

Читайте также: РФ пытается выйти на трассу "Донецк – Запорожье" и наступает к северу от Великой Новоселки, – 110-я ОМБр