РФ після втрат під Тернуватим перекидає сили у напрямку Великої Новосілки, - Волошин
Після втрати наступального потенціалу в районі Тернуватого на Запоріжжі російські війська відвели частину підрозділів 29-ї армії на полігони для відновлення боєздатності. Натомість у напрямку Великої Новосілки було перекинуто додаткові сили з метою посилення штурмової активності.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Ситуація біля Тернуватого
"Декілька підрозділів 29-ї армії, які перебувають на ділянці фронту біля населеного пункту Тернувате, завдяки вдалим діям Сил оборони України втратили свої наступальні спроможності й зараз виведені на полігони, які розташовані біля Амросіївки на території тимчасово окупованої Донецької області", - розповів речник.
За словами Волошина, російські війська ввели на заміну кілька підрозділів на ділянці фронту поблизу Великої Новосілки, щоб підвищити темпи штурмових дій на цьому напрямку.
"Вони перенесли, наприклад, з Тернуватого на ділянку фронту біля Великої Новосілки для того, щоб активніше рухатися в цьому напрямку", - уточнив він.
