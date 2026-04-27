РФ після втрат під Тернуватим перекидає сили у напрямку Великої Новосілки, - Волошин

Після втрати наступального потенціалу в районі Тернуватого на Запоріжжі російські війська відвели частину підрозділів 29-ї армії на полігони для відновлення боєздатності. Натомість у напрямку Великої Новосілки було перекинуто додаткові сили з метою посилення штурмової активності.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Ситуація біля Тернуватого

"Декілька підрозділів 29-ї армії, які перебувають на ділянці фронту біля населеного пункту Тернувате, завдяки вдалим діям Сил оборони України втратили свої наступальні спроможності й зараз виведені на полігони, які розташовані біля Амросіївки на території тимчасово окупованої Донецької області", - розповів речник.

За словами Волошина, російські війська ввели на заміну кілька підрозділів на ділянці фронту поблизу Великої Новосілки, щоб підвищити темпи штурмових дій на цьому напрямку.

"Вони перенесли, наприклад, з Тернуватого на ділянку фронту біля Великої Новосілки для того, щоб активніше рухатися в цьому напрямку", - уточнив він.

