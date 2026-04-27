Правительство обновило правила строительства: как это повлияет на восстановление жилья

Правительство приняло пакет решений, призванных упростить процессы в сфере строительства и ускорить запуск жилищных проектов.

Речь идет прежде всего о способности государства быстрее запускать строительство нового жилья для военных, ветеранов, ВПЛ и семей, которые в нем нуждаются. Решения также направлены на сокращение бюрократии и создание условий для реализации жилищных проектов, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Среди главных изменений - появление механизмов, позволяющих защитить проекты в случаях затягивания процедур, бездействия или необоснованных отказов со стороны отдельных органов или должностных лиц.

"Этот пакет решений важен не только для бизнеса. Его главное значение - в создании условий, при которых в Украине можно будет быстрее строить жилье для людей, которые в нем нуждаются. Если государство запускает масштабные жилищные программы для военных, ветеранов, ВПЛ или семей, лишившихся жилья, то параллельно должно быть создано достаточное предложение нового жилья. Иначе спрос будет, средства будут, а реальных квартир - недостаточно", - отметил председатель Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов.

Заказчики строительства теперь могут самостоятельно выбирать, где получать разрешительные и административные услуги - в местных органах контроля или в ДИАМ. Результаты отраслевого опроса УАД "Административные барьеры в жилищном строительстве" показали, что рынок больше доверяет именно ДИАМ, поскольку он воспринимается как предсказуемый, цифровизированный и институционально дееспособный орган в сфере архитектурно-строительного контроля.

Введена возможность обжалования отказов в предоставлении градостроительных условий и ограничений. Это позволяет не останавливать проекты из-за затягивания процессов или блокировки на местном уровне и сокращает инвестиционно-строительный цикл.

По данным этого же опроса, МУО остается одним из крупнейших барьеров для реализации жилищных проектов. Несмотря на установленный законом срок выдачи МУО в 10 дней, рынок оценивает фактическую продолжительность этого этапа в среднем в 9–12 месяцев.

"МУО должны быть понятным документом, который отражает параметры будущего строительства в соответствии с генеральным планом и фактически является выпиской из него, которую можно получить в один клик, как в Финляндии или Великобритании. Но на практике именно эта процедура часто становилась источником ручного влияния, затягивания сроков и необоснованных отказов. Поэтому появление механизма апелляции - это в определенном смысле действенный антикоррупционный предохранитель. А также это важный сигнал для рынка, что законный проект не должен находиться в подвешенном состоянии из-за бездействия или злоупотреблений на местах", - подчеркнул Фаворов.

Изменения не ограничивают роль общин в планировании территорий - они и в дальнейшем определяют правила их развития. Однако эти полномочия не должны превращаться в возможность отдельного чиновника безосновательно блокировать проекты, соответствующие законодательству.

Также правительство изменило подходы к публичным закупкам в строительстве. Введение рамочных соглашений позволит заранее формировать перечень подрядчиков, соответствующих квалификационным требованиям, и быстрее выбирать исполнителей для конкретных объектов. Это может сократить время запуска проектов критического значения и объектов восстановления.

В итоге решения должны создать более предсказуемые условия для запуска жилищных проектов, сократить административные барьеры и ограничить возможности для ручного влияния на строительные процедуры. Это важно для реализации жилищных программ, ведь без достаточного количества нового жилья даже имеющееся финансирование не сможет полностью решить проблему обеспечения людей квартирами.

