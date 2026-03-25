Кулеба заявил, что 200 тысяч семей получили компенсации за разрушенное жилье, до 10 тысяч еще ждут
Около 200 тысяч украинских семей уже получили компенсации за разрушенное жилье.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам восстановления Алексей Кулеба в интервью Радио Свобода.
По его словам, на эти выплаты государство уже направило около 1,5 миллиарда долларов.
В то же время количество заявок, которые еще остаются без удовлетворения, относительно невелико.
"Это до десяти тысяч запросов", – отметил Кулеба, уточнив, что речь идет не о сотнях тысяч заявлений.
Отдельная программа для оккупированных территорий
Чиновник обратил внимание, что значительная часть заявок поступает в рамках программы компенсации для граждан, чье жилье осталось на временно оккупированных территориях.
В таких случаях приоритет при рассмотрении имеют военнослужащие.
"У них имущество осталось на временно оккупированной территории. Они воюют за Украину, и им государство до сих пор, к сожалению, ничем не помогало", – пояснил Кулеба.
По этой программе предусмотрена выплата в виде сертификата на сумму около 2 миллионов гривен за уничтоженное имущество.
Денег хватает не на всех
На данный момент в рамках этой инициативы зарегистрировано около 25 тысяч заявок, однако финансирование покрывает лишь примерно половину потребностей.
"Есть дефицит, который нам нужно покрыть. Мы общаемся об этом с международными партнерами", – сообщил чиновник.
Масштабы разрушений и потребностей
По словам Кулебы, в государственном реестре уже зафиксировано около 400 тысяч объектов разрушенного или поврежденного жилья, большинство из которых расположены в прифронтовых регионах.
В то же время, по оценкам правительства Украины, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, общая потребность в восстановлении жилого фонда превышает 80 миллиардов долларов.
Як то одна жінка, мешканка Донбасу, каже закрили хату і поїхали з тим, що можна в руках понести. Мабуть нема куди вертатись.