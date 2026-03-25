Кулеба заявив, що 200 тисяч сімей отримали компенсації за зруйноване житло, до 10 тисяч ще чекають

Близько 200 тисяч українських родин уже отримали компенсації за зруйноване житло.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба у інтерв'ю Радіо Свобода.

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За його словами, на ці виплати держава вже спрямувала близько 1,5 мільярда доларів.

Водночас кількість заявок, які ще залишаються без задоволення, відносно невелика.

"Це до десяти тисяч запитів", – зазначив Кулеба, уточнивши, що йдеться не про сотні тисяч заяв.

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Окрема програма для окупованих територій

Посадовець звернув увагу, що значна частина заявок надходить у межах програми компенсації для громадян, чиє житло залишилося на тимчасово окупованих територіях.

У таких випадках пріоритет у розгляді мають військовослужбовці.

"У них майно лишилося на тимчасово окупованій території. Вони воюють за Україну, і їм держава до цього дня, на жаль, нічим не допомагала", – пояснив Кулеба.

За цією програмою передбачено виплату у вигляді сертифіката на суму близько 2 мільйонів гривень за знищене майно.

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Грошей вистачає не на всіх

Наразі в межах цієї ініціативи зареєстровано близько 25 тисяч заявок, однак фінансування покриває лише приблизно половину потреб.

"Є нестача, яку нам потрібно покрити. Ми спілкуємось про це з міжнародними партнерами", – повідомив урядовець.

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Масштаби руйнувань і потреб

За словами Кулеби, у державному реєстрі вже зафіксовано близько 400 тисяч об’єктів зруйнованого або пошкодженого житла, більшість із яких розташовані у прифронтових регіонах.

Водночас, за оцінками уряду України, Світового банку, Єврокомісії та ООН, загальна потреба у відновленні житлового фонду перевищує 80 мільярдів доларів.

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