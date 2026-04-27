Уряд оновив правила будівництва: як це вплине на відбудову житла

Уряд ухвалив пакет рішень, які мають спростити процеси у будівництві та пришвидшити запуск житлових проєктів.

Йдеться передусім про здатність держави швидше запускати будівництво нового житла для військових, ветеранів, ВПО та родин, які його потребують. Рішення також спрямовані на зменшення бюрократії та створення умов для реалізації житлових проєктів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Серед головних змін — поява механізмів, які дозволяють захистити проєкти у випадках затягування процедур, бездіяльності або необґрунтованих відмов з боку окремих органів чи посадовців.

"Цей пакет рішень важливий не лише для бізнесу. Його головне значення — у створенні умов, за яких в Україні можна буде швидше будувати житло для людей, які його потребують. Якщо держава запускає масштабні житлові програми для військових, ветеранів, ВПО чи родин, які втратили житло, то паралельно має бути створена достатня пропозиція нового житла. Інакше попит буде, кошти будуть, а реальних квартир — недостатньо", — зазначив голова Української асоціації девелоперів Євген Фаворов.

Замовники будівництва тепер можуть самостійно обирати, де отримувати дозвільні та адміністративні послуги — у місцевих органах контролю або в ДІАМ. Результати галузевого опитування УАД "Адміністративні бар’єри у житловому будівництві" показали, що ринок більше довіряє саме ДІАМ, оскільки він сприймається як передбачуваний, цифровізований та інституційно спроможний орган у сфері архітектурно-будівельного контролю.

Запроваджено можливість оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень. Це дозволяє не зупиняти проєкти через затягування процесів чи блокування на місцевому рівні та скорочує інвестиційно-будівельний цикл.

За даними цього ж опитування, МУО залишається одним із найбільших бар’єрів для реалізації житлових проєктів. Попри встановлений законом строк видачі МУО у 10 днів, ринок оцінює фактичну тривалість цього етапу в середньому 9–12 місяців.

"МУО мали б бути зрозумілим документом, який відображає параметри майбутнього будівництва згідно з генеральним планом і фактично є витягом з нього, який можна отримати в один клік, як у Фінляндії чи Великобританії. Але на практиці саме ця процедура часто ставала джерелом ручного впливу, затягування строків і необґрунтованих відмов. Тому поява механізму апеляції — це певним чином дієвий антикорупційний запобіжник. І також це важливий сигнал для ринку, що законний проєкт не має стояти на паузі через бездіяльність або зловживання на місцях", — наголосив Фаворов.

Зміни не обмежують роль громад у плануванні територій — вони й надалі визначають правила їх розвитку. Однак ці повноваження не мають перетворюватися на можливість окремого посадовця безпідставно блокувати проєкти, що відповідають законодавству.

Також уряд змінив підходи до публічних закупівель у будівництві. Запровадження рамкових угод дозволить заздалегідь формувати перелік підрядників, які відповідають кваліфікаційним вимогам, і швидше обирати виконавців для конкретних об’єктів. Це може скоротити час запуску проєктів критичного значення та об’єктів відбудови.

У підсумку рішення мають створити більш передбачувані умови для запуску житлових проєктів, скоротити адміністративні бар’єри та обмежити можливості для ручного впливу на будівельні процедури. Це важливо для реалізації житлових програм, адже без достатньої кількості нового житла навіть наявне фінансування не зможе повністю вирішити проблему забезпечення людей квартирами.

