ЕС строит новую экономическую политику: в фокусе - развитие тяжелой промышленности

Закон ЕС "Industrial Accelerator Act", разработанный для усиления конкуренции с США и Китаем, призван укрепить производство, локализацию и экономическую безопасность Европы.

Согласно последним нормативным документам, разработанным в рамках этого проекта, ключевыми инструментами новой промышленной политики ЕС станут поддержка производства, локализация цепочек поставок и упрощение запуска промышленных проектов, пишет Skadden,сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Еврокомиссия прямо указывает, что доля промышленности в ВВП ЕС сократилась с 17,4% в 2000 году до 14,3% в 2024 году. То есть, цель ЕС - перейти от политики открытого рынка к политике промышленного укрепления. Для Украины, имеющей статус кандидата на вступление в ЕС, важно не остаться лишь поставщиком сырья или рынком сбыта, а стать частью европейских производственных цепочек.

Для Украины эта инициатива важна как сигнал: ЕС все больше рассматривает промышленность не только как сектор экономики, но и как основу безопасности, устойчивости и стратегической автономии. Такой подход имеет решающее значение и для украинской стратегии восстановления.

Фактически ЕС планирует использовать государственные закупки как инструмент поддержки собственной промышленности. Это важно, ведь государственные закупки составляют около 15% ВВП ЕС. Таким образом Брюссель хочет направить значительную часть спроса на продукцию, произведенную внутри европейского рынка.

Ожидается, что окончательное принятие может состояться не ранее середины или конца 2027 года. До этого документ еще будут обсуждать Европейский парламент и Совет ЕС.

Читайте также: Литва готова продвигать в ЕС полный отказ от российской нефти