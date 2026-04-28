ЄС будує нову економічну політику: у фокусі - розвиток важкої промисловості

Закон ЄС "Industrial Accelerator Act", який був розроблений для посилення конкуренції з США та Китаєм, має посилити виробництво, локалізацію та економічну безпеку Європи.

Згідно з останніми нормативними документами, які були розроблені під цей проект, ключовими інструментами нової промислової політики ЄС стануть підтримка виробництва, локалізація ланцюгів постачання та спрощення запуску промислових проєктів, пише Skadden.

Єврокомісія прямо вказує, що частка промисловості у ВВП ЄС скоротилася з 17,4% у 2000 році до 14,3% у 2024 році. Тобто, мета ЄС - перейти від політики відкритого ринку до політики промислового посилення. Для України, яка має статус кандидата на вступ до ЄС, важливо не залишитися лише постачальником сировини або ринком збуту, а стати частиною європейських виробничих ланцюгів.

Для України ця ініціатива важлива як сигнал: ЄС дедалі більше розглядає промисловість не лише як сектор економіки, а як основу безпеки, стійкості та стратегічної автономії. Такий підхід є критичним і для української стратегії відновлення.

Фактично ЄС планує використовувати державні закупівлі як інструмент підтримки власної промисловості. Це важливо, адже державні закупівлі становлять близько 15% ВВП ЄС. В такий спосіб Брюссель хоче спрямувати значну частину попиту на продукцію, вироблену всередині європейського ринку.

Очікується, що остаточне ухвалення може відбутися не раніше середини або кінця 2027 року. До того документ ще обговорюватимуть Європейський парламент і Рада ЄС.

