В Киеве разоблачили мужчину, который продавал запрещенный контент с детьми, – полиция

В Киеве правоохранители задержали 26-летнего жителя Киевской области, которого подозревают в распространении запрещенного контента — порнографии — с участием детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полиция Киева.

Суть преступления

По данным следствия, мужчина хранил соответствующие видеоматериалы в своем аккаунте в мессенджере и через Telegram-каналы искал покупателей.

Речь идет о систематическом поиске "клиентов", заинтересованных в незаконном контенте, с последующей продажей.

Что нашли правоохранители

В ходе следственных действий полицейские осмотрели компьютерную технику подозреваемого.

Были изъяты доказательства хранения материалов, а также подтверждено их распространение через один из мессенджеров.

Меру пресечения

Суд избрал фигуранту меру пресечения – содержание под стражей.

По инкриминируемым статьям ему грозит до 12 лет лишения свободы.

