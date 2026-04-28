В Киеве разоблачили мужчину, который продавал запрещенный контент с детьми, – полиция
В Киеве правоохранители задержали 26-летнего жителя Киевской области, которого подозревают в распространении запрещенного контента — порнографии — с участием детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полиция Киева.
Суть преступления
По данным следствия, мужчина хранил соответствующие видеоматериалы в своем аккаунте в мессенджере и через Telegram-каналы искал покупателей.
Речь идет о систематическом поиске "клиентов", заинтересованных в незаконном контенте, с последующей продажей.
Что нашли правоохранители
В ходе следственных действий полицейские осмотрели компьютерную технику подозреваемого.
Были изъяты доказательства хранения материалов, а также подтверждено их распространение через один из мессенджеров.
Меру пресечения
Суд избрал фигуранту меру пресечения – содержание под стражей.
По инкриминируемым статьям ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Погано, що це не зробили оті БАТЬКИ постраждалих дітей!! Прикро, але факт… А тепер це лайно, почнуть мусолити….!