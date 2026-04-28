У Києві викрили чоловіка, який продавав заборонений контент із дітьми, - поліція

У Києві правоохоронці викрили 26-річного мешканця Київської області, якого підозрюють у збуті забороненого контенту –порнографії – за участі дітей.

Поліція Києва.

Суть злочину

За даними слідства, чоловік зберігав відповідні відеоматеріали у своєму акаунті в месенджері та через телеграм-канали шукав покупців.

Йдеться про систематичний пошук "клієнтів", зацікавлених у незаконному контенті, з подальшим продажем.

Читайте: Збут дитячої порнографії і зґвалтування: у Києві затримали подружжя

Що знайшли правоохоронці

Під час слідчих дій поліцейські оглянули комп’ютерну техніку підозрюваного.

Було вилучено докази зберігання матеріалів, а також підтверджено їх розповсюдження через один із месенджерів.

Також читайте: На Буковині викрито чоловіка, який змушував малолітніх дітей створювати порнографію

Запобіжний захід

Суд обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою.

За інкримінованими статтями йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві матір засудили до 11 років за створення порнографії за участі власних доньок

Ця педофілічна пісня буде продовжуватись до того моменту, поки хоч пару збоченців не замочать "прі папиткє к бєгству".
28.04.2026 21:55 Відповісти
Яйця на ковадло.
28.04.2026 21:56 Відповісти
Коли уже нарешті, буде ДІЄВЕ повідомлення для Українців, що за такий контент, цю поторочч або повісили, або до корабельних сосен відвели, там же є у них і отой аналТАБУ ???
Погано, що це не зробили оті БАТЬКИ постраждалих дітей!! Прикро, але факт… А тепер це лайно, почнуть мусолити….!
28.04.2026 21:59 Відповісти
просто одірвіть йому руку і ногу і вілпустіть
28.04.2026 23:01 Відповісти
 
 