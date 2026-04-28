У Києві викрили чоловіка, який продавав заборонений контент із дітьми, - поліція
У Києві правоохоронці викрили 26-річного мешканця Київської області, якого підозрюють у збуті забороненого контенту –порнографії – за участі дітей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Поліція Києва.
Суть злочину
За даними слідства, чоловік зберігав відповідні відеоматеріали у своєму акаунті в месенджері та через телеграм-канали шукав покупців.
Йдеться про систематичний пошук "клієнтів", зацікавлених у незаконному контенті, з подальшим продажем.
Що знайшли правоохоронці
Під час слідчих дій поліцейські оглянули комп’ютерну техніку підозрюваного.
Було вилучено докази зберігання матеріалів, а також підтверджено їх розповсюдження через один із месенджерів.
Запобіжний захід
Суд обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою.
За інкримінованими статтями йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Погано, що це не зробили оті БАТЬКИ постраждалих дітей!! Прикро, але факт… А тепер це лайно, почнуть мусолити….!