У Києві викрили чоловіка, який продавав заборонений контент із дітьми, - поліція

У Києві правоохоронці викрили 26-річного мешканця Київської області, якого підозрюють у збуті забороненого контенту –порнографії – за участі дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Поліція Києва.

Суть злочину

За даними слідства, чоловік зберігав відповідні відеоматеріали у своєму акаунті в месенджері та через телеграм-канали шукав покупців.

Йдеться про систематичний пошук "клієнтів", зацікавлених у незаконному контенті, з подальшим продажем.

Читайте: Збут дитячої порнографії і зґвалтування: у Києві затримали подружжя

Що знайшли правоохоронці

Під час слідчих дій поліцейські оглянули комп’ютерну техніку підозрюваного.

Було вилучено докази зберігання матеріалів, а також підтверджено їх розповсюдження через один із месенджерів.

Також читайте: На Буковині викрито чоловіка, який змушував малолітніх дітей створювати порнографію

Запобіжний захід

Суд обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою.

За інкримінованими статтями йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві матір засудили до 11 років за створення порнографії за участі власних доньок