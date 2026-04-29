В Крыму прогремели взрывы: под ударом несколько аэродромов

В ночь на 29 апреля в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Сообщается об ударах по нескольким военным объектам, в частности по аэродромам в разных районах полуострова.

Как сообщает Цензор.НЕТ

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По информации местных источников, взрывы слышали в Сакском и Кировском районах, а также в районах Феодосии, Севастополя и Бахчисарая.

Основные удары, по предварительным данным, пришлись на аэродромы "Кировское", "Саки" (Новофедоровка) и "Гвардейское". Также сообщается о взрывах в районе аэродрома "Бельбек".

Очевидцы отмечают, что после вероятных попаданий раздались повторные взрывы, которые могут свидетельствовать о детонации. По их словам, российские военные пытались поднять авиацию в воздух, чтобы вывести ее из-под удара.

Оккупанты подтвердили атаку и заявили о работе систем противовоздушной обороны.

