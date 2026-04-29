В Крыму прогремели взрывы: под ударом несколько аэродромов
В ночь на 29 апреля в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Сообщается об ударах по нескольким военным объектам, в частности по аэродромам в разных районах полуострова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных мониторинговых каналов.
Серия взрывов и удары по аэродромам
По информации местных источников, взрывы слышали в Сакском и Кировском районах, а также в районах Феодосии, Севастополя и Бахчисарая.
Основные удары, по предварительным данным, пришлись на аэродромы "Кировское", "Саки" (Новофедоровка) и "Гвардейское". Также сообщается о взрывах в районе аэродрома "Бельбек".
Очевидцы отмечают, что после вероятных попаданий раздались повторные взрывы, которые могут свидетельствовать о детонации. По их словам, российские военные пытались поднять авиацию в воздух, чтобы вывести ее из-под удара.
Оккупанты подтвердили атаку и заявили о работе систем противовоздушной обороны.
Крим - це Україна!
дуже гарно !
накрити всі аеродроми Криму і бити хвилями кілька годин.
цікаво куди вони втікати будуть і чи вистачить керосіну в рашку втекти ?
треба бити зараз !
бо в Бельбеку кацапи вже почали будувати залізобетонні укриття для літаків
Командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт "Мадяр" Бровді :
"Мої підрозділи для завдання ударів противнику витрачають дронів приблизно на 40 мільйонів, а завдає ними йому збитків на 4 мільярди доларів. Тобто співвідношення один до ста.
Вартість вбитого російського штурмовика сьогодні обходиться СБС України у 882 долари."
10 тисяч від загальних 30 тисяч - це кожна третя одиниця противника. Знищені дронами 30-35 тисяч одиниць противника роблять баланс противника від'ємним, бо він не встигає набирати стільки живої сили.
У подальшому для нього це лише ускладнюватиметься. А якщо допустити, що російський уряд буде застосовувати якісь силові дії, щоб збільшувати чисельність своєї армії, то ці солдати будуть для нас легкою здобиччю: вони будуть гинути, навіть не наблизившись до лінії бойового зіткнення."
Чотири місяці поспіль цей баланс вдається утримувати. Тобто Сили оборони України за допомогою дронів зараз вбивають більше противника, ніж російська армія мобілізує.
І те, що ми отримуємо мертві тіла противника завдяки залізу з пластмасою ціною в 300-500 доларів, - найкращий у світі обмінний курс."
-… Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли, у нас нема
Зерна неправди за собою ...
"Великий і святий заповіт! Будь же, Тарасе, певен, що ми його соблюдемо і ніколи не звернемо з дороги, що ти нам проложив єси".(С)
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!