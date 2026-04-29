В Крыму прогремели взрывы: под ударом несколько аэродромов

Взрывы в Крыму в ночь на 29 апреля

В ночь на 29 апреля в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Сообщается об ударах по нескольким военным объектам, в частности по аэродромам в разных районах полуострова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных мониторинговых каналов.

Серия взрывов и удары по аэродромам

По информации местных источников, взрывы слышали в Сакском и Кировском районах, а также в районах Феодосии, Севастополя и Бахчисарая.

Основные удары, по предварительным данным, пришлись на аэродромы "Кировское", "Саки" (Новофедоровка) и "Гвардейское". Также сообщается о взрывах в районе аэродрома "Бельбек".

Очевидцы отмечают, что после вероятных попаданий раздались повторные взрывы, которые могут свидетельствовать о детонации. По их словам, российские военные пытались поднять авиацию в воздух, чтобы вывести ее из-под удара.

Оккупанты подтвердили атаку и заявили о работе систем противовоздушной обороны.

Ну це просто якесь свято вогню
Крим - це Україна!
29.04.2026 01:48 Ответить
гарно !
дуже гарно !

накрити всі аеродроми Криму і бити хвилями кілька годин.
цікаво куди вони втікати будуть і чи вистачить керосіну в рашку втекти ?

треба бити зараз !
бо в Бельбеку кацапи вже почали будувати залізобетонні укриття для літаків

29.04.2026 01:53 Ответить
BBC
Командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт "Мадяр" Бровді :

"Мої підрозділи для завдання ударів противнику витрачають дронів приблизно на 40 мільйонів, а завдає ними йому збитків на 4 мільярди доларів. Тобто співвідношення один до ста.

Вартість вбитого російського штурмовика сьогодні обходиться СБС України у 882 долари."
29.04.2026 03:09 Ответить
"Незалежно від того, це - Великдень чи Новий рік, ніч чи день, зима чи весна, ми вбиваємо 350-400 одиниць противника щодоби, що в місяць дає свої 10 тисяч.

10 тисяч від загальних 30 тисяч - це кожна третя одиниця противника. Знищені дронами 30-35 тисяч одиниць противника роблять баланс противника від'ємним, бо він не встигає набирати стільки живої сили.

У подальшому для нього це лише ускладнюватиметься. А якщо допустити, що російський уряд буде застосовувати якісь силові дії, щоб збільшувати чисельність своєї армії, то ці солдати будуть для нас легкою здобиччю: вони будуть гинути, навіть не наблизившись до лінії бойового зіткнення."
29.04.2026 03:13 Ответить
"Щомісяця Росія мобілізує на так зване "СВО" 33-35 тисяч своїх солдатів. І починаючи з грудня 2025 року ми вперше знищили дронами стільки її живої сили, скільки вона мобілізувала. Це - суттєвий переломний момент.

Чотири місяці поспіль цей баланс вдається утримувати. Тобто Сили оборони України за допомогою дронів зараз вбивають більше противника, ніж російська армія мобілізує.

І те, що ми отримуємо мертві тіла противника завдяки залізу з пластмасою ціною в 300-500 доларів, - найкращий у світі обмінний курс."
29.04.2026 03:22 Ответить
Крим був "Перлиною України". Колись. Тепер це дрімуча, підсанкційна, ізольована від світу провінція, яка перетворена окупантами на іржавий баркас з військовим мотлохом... Кацапи кажуть що це їх "непотопляємий авіаносець", а ми сміємось - які кумедні ці алкодегенерати...
29.04.2026 04:17 Ответить
Желаю чтоби всє ♥️♥️♥️♥️
29.04.2026 04:35 Ответить
В СВОЇЙ ХАТІ СВОЯ ПРАВДА І СИЛА, І ВОЛЯ!
-… Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли, у нас нема
Зерна неправди за собою ...
"Великий і святий заповіт! Будь же, Тарасе, певен, що ми його соблюдемо і ніколи не звернемо з дороги, що ти нам проложив єси".(С)
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
29.04.2026 08:07 Ответить
 
 