В окупованому Криму пролунали вибухи: під ударом кілька аеродромів
У ніч на 29 квітня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Повідомляється про удари по кількох військових об’єктах, зокрема аеродромах у різних районах півострова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться за даними моніторингових каналів.
Серія вибухів і удари по аеродромах
За інформацією місцевих джерел, вибухи чули в Сакському та Кіровському районах, а також у районах Феодосії, Севастополя та Бахчисарая.
Основні удари, за попередніми даними, припали на аеродроми "Кіровське", "Саки" (Новофедорівка) та "Гвардійське". Також повідомляється про вибухи в районі аеродрому "Бельбек".
Очевидці зазначають, що після ймовірних влучань пролунали повторні вибухи, які можуть свідчити про детонацію. За їхніми словами, російські військові намагалися підняти авіацію в повітря, щоб вивести її з-під удару.
Окупанти підтвердили атаку та заявили про роботу систем протиповітряної оборони.
Крим - це Україна!
дуже гарно !
накрити всі аеродроми Криму і бити хвилями кілька годин.
цікаво куди вони втікати будуть і чи вистачить керосіну в рашку втекти ?
треба бити зараз !
бо в Бельбеку кацапи вже почали будувати залізобетонні укриття для літаків
.
Командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт "Мадяр" Бровді :
"Мої підрозділи для завдання ударів противнику витрачають дронів приблизно на 40 мільйонів, а завдає ними йому збитків на 4 мільярди доларів. Тобто співвідношення один до ста.
Вартість вбитого російського штурмовика сьогодні обходиться СБС України у 882 долари."
10 тисяч від загальних 30 тисяч - це кожна третя одиниця противника. Знищені дронами 30-35 тисяч одиниць противника роблять баланс противника від'ємним, бо він не встигає набирати стільки живої сили.
У подальшому для нього це лише ускладнюватиметься. А якщо допустити, що російський уряд буде застосовувати якісь силові дії, щоб збільшувати чисельність своєї армії, то ці солдати будуть для нас легкою здобиччю: вони будуть гинути, навіть не наблизившись до лінії бойового зіткнення."
Чотири місяці поспіль цей баланс вдається утримувати. Тобто Сили оборони України за допомогою дронів зараз вбивають більше противника, ніж російська армія мобілізує.
І те, що ми отримуємо мертві тіла противника завдяки залізу з пластмасою ціною в 300-500 доларів, - найкращий у світі обмінний курс."
-… Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли, у нас нема
Зерна неправди за собою ...
"Великий і святий заповіт! Будь же, Тарасе, певен, що ми його соблюдемо і ніколи не звернемо з дороги, що ти нам проложив єси".(С)
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!