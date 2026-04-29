В окупованому Криму пролунали вибухи: під ударом кілька аеродромів

Вибухи в Криму в ніч на 29 квітня

У ніч на 29 квітня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Повідомляється про удари по кількох військових об’єктах, зокрема аеродромах у різних районах півострова.

Серія вибухів і удари по аеродромах

За інформацією місцевих джерел, вибухи чули в Сакському та Кіровському районах, а також у районах Феодосії, Севастополя та Бахчисарая.

Основні удари, за попередніми даними, припали на аеродроми "Кіровське", "Саки" (Новофедорівка) та "Гвардійське". Також повідомляється про вибухи в районі аеродрому "Бельбек".

Очевидці зазначають, що після ймовірних влучань пролунали повторні вибухи, які можуть свідчити про детонацію. За їхніми словами, російські військові намагалися підняти авіацію в повітря, щоб вивести її з-під удару.

Окупанти підтвердили атаку та заявили про роботу систем протиповітряної оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено три військові кораблі, винищувач та об’єкти ППО ворога в окупованому Криму, - СБУ

Ну це просто якесь свято вогню
Крим - це Україна!
29.04.2026 01:48 Відповісти
гарно !
дуже гарно !

накрити всі аеродроми Криму і бити хвилями кілька годин.
цікаво куди вони втікати будуть і чи вистачить керосіну в рашку втекти ?

треба бити зараз !
бо в Бельбеку кацапи вже почали будувати залізобетонні укриття для літаків

29.04.2026 01:53 Відповісти
BBC
Командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт "Мадяр" Бровді :

"Мої підрозділи для завдання ударів противнику витрачають дронів приблизно на 40 мільйонів, а завдає ними йому збитків на 4 мільярди доларів. Тобто співвідношення один до ста.

Вартість вбитого російського штурмовика сьогодні обходиться СБС України у 882 долари."
29.04.2026 03:09 Відповісти
"Незалежно від того, це - Великдень чи Новий рік, ніч чи день, зима чи весна, ми вбиваємо 350-400 одиниць противника щодоби, що в місяць дає свої 10 тисяч.

10 тисяч від загальних 30 тисяч - це кожна третя одиниця противника. Знищені дронами 30-35 тисяч одиниць противника роблять баланс противника від'ємним, бо він не встигає набирати стільки живої сили.

У подальшому для нього це лише ускладнюватиметься. А якщо допустити, що російський уряд буде застосовувати якісь силові дії, щоб збільшувати чисельність своєї армії, то ці солдати будуть для нас легкою здобиччю: вони будуть гинути, навіть не наблизившись до лінії бойового зіткнення."
29.04.2026 03:13 Відповісти
"Щомісяця Росія мобілізує на так зване "СВО" 33-35 тисяч своїх солдатів. І починаючи з грудня 2025 року ми вперше знищили дронами стільки її живої сили, скільки вона мобілізувала. Це - суттєвий переломний момент.

Чотири місяці поспіль цей баланс вдається утримувати. Тобто Сили оборони України за допомогою дронів зараз вбивають більше противника, ніж російська армія мобілізує.

І те, що ми отримуємо мертві тіла противника завдяки залізу з пластмасою ціною в 300-500 доларів, - найкращий у світі обмінний курс."
29.04.2026 03:22 Відповісти
Крим був "Перлиною України". Колись. Тепер це дрімуча, підсанкційна, ізольована від світу провінція, яка перетворена окупантами на іржавий баркас з військовим мотлохом... Кацапи кажуть що це їх "непотопляємий авіаносець", а ми сміємось - які кумедні ці алкодегенерати...
29.04.2026 04:17 Відповісти
Желаю чтоби всє ♥️♥️♥️♥️
29.04.2026 04:35 Відповісти
В СВОЇЙ ХАТІ СВОЯ ПРАВДА І СИЛА, І ВОЛЯ!
-… Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли, у нас нема
Зерна неправди за собою ...
"Великий і святий заповіт! Будь же, Тарасе, певен, що ми його соблюдемо і ніколи не звернемо з дороги, що ти нам проложив єси".(С)
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
29.04.2026 08:07 Відповісти
 
 