В окупованому Криму пролунали вибухи: під ударом кілька аеродромів

У ніч на 29 квітня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Повідомляється про удари по кількох військових об’єктах, зокрема аеродромах у різних районах півострова.

Повідомляється за даними моніторингових каналів.

Серія вибухів і удари по аеродромах

За інформацією місцевих джерел, вибухи чули в Сакському та Кіровському районах, а також у районах Феодосії, Севастополя та Бахчисарая.

Основні удари, за попередніми даними, припали на аеродроми "Кіровське", "Саки" (Новофедорівка) та "Гвардійське". Також повідомляється про вибухи в районі аеродрому "Бельбек".

Очевидці зазначають, що після ймовірних влучань пролунали повторні вибухи, які можуть свідчити про детонацію. За їхніми словами, російські військові намагалися підняти авіацію в повітря, щоб вивести її з-під удару.

Окупанти підтвердили атаку та заявили про роботу систем протиповітряної оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено три військові кораблі, винищувач та об’єкти ППО ворога в окупованому Криму, - СБУ