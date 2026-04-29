Из-за ударов РФ произошло отключение электроэнергии в 6 областях, - Минэнерго

Где пропал свет?

В результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Прогнозы по восстановлению

Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Плановых отключений не будет

"Сегодня применение ограничений не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы — с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", — добавили в Минэнерго.

обстрел (32329) энергетика (3428) Минэнерго (577)
На рф знеструмлення в 0 областях.
29.04.2026 10:45
 
 