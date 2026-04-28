Масштабные отключения электроэнергии в Сумской области из-за обстрелов и непогоды: без света более 10 тыс. потребителей

В настоящее время в Сумской области наблюдаются отключения электроэнергии из-за вооруженной агрессии России и непогоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Сумыоблэнерго".

Без электричества север Сумской области

"Имеем масштабное отключение потребителей в северной части Сумской области в результате атаки армии РФ (детали не разглашаем)", - сообщают в облэнерго.

Отключение электроэнергии из-за непогоды

Также отмечается, что из-за сильных порывов ветра имеются повреждения сетей и отключения

потребителей в Середино-Будской, Белопольской, Конотопской, Роменской, Краснопольской, Кролевецкой, Ямпольской громадах.

По состоянию на утро из-за непогоды без электроснабжения более 10 тысяч потребителей электроэнергии.

Энергетики работают над восстановлением распределения электроэнергии.

