Масштабні знеструмлення на Сумщині через обстріли та негоду: без світла понад 10 тис. споживачів
Наразі на Сумщині є відключення через збройну агресію Росії та негоду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр АТ "Сумиобленерго".
Знеструмлено північ Сумщини
"Маємо масштабне знеструмлення споживачів у північній частині Сумщини внаслідок атаки армії рф (деталі не розголошуємо)", - інформують в обленерго.
Знеструмлення через негоду
Також зазначається, що через сильні пориви вітру також є пошкодження мереж і відключення
споживачів у Середино-Будській, Білопільській, Конотопській, Роменській, Краснопільській, Кролевецькій, Ямпільській громадах.
Станом на ранок без електропостачання через негоду перебувають понад 10 тисяч споживачів електроенергії.
Енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії.
