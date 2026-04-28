Масштабні знеструмлення на Сумщині через обстріли та негоду: без світла понад 10 тис. споживачів

Зникло світло на Сумщині

Наразі на Сумщині є відключення через збройну агресію Росії та негоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр АТ "Сумиобленерго".

Знеструмлено північ Сумщини

"Маємо масштабне знеструмлення споживачів у північній частині Сумщини внаслідок атаки армії рф (деталі не розголошуємо)", - інформують в обленерго.

Знеструмлення через негоду

Також зазначається, що через сильні пориви вітру також є пошкодження мереж і відключення
споживачів у Середино-Будській, Білопільській, Конотопській, Роменській, Краснопільській, Кролевецькій, Ямпільській громадах.

Станом на ранок без електропостачання через негоду перебувають понад 10 тисяч споживачів електроенергії.

Енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії.

