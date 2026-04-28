Украина и Хорватия укрепляют сотрудничество в энергетике и послевоенном восстановлении, – Свириденко

Премьер-министры Украины и Хорватии Юлия Свириденко и Андрей Пленкович провели переговоры по вопросам укрепления энергетической безопасности и расширения источников энергоснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Юлии Свириденко, стороны обсудили это во время встречи в Дубровнике в рамках саммита инициативы "Три моря".

Энергетика и СПГ

Ключевой темой переговоров стала диверсификация энергоснабжения – в частности, развитие поставок сжиженного природного газа (LNG).

Стороны договариваются об укреплении региональной энергетической устойчивости на фоне войны и рисков для инфраструктуры.

Читайте: Хорватия выделила срочный пакет помощи Украине

Финансовая поддержка

Свириденко поблагодарила Хорватию за поддержку кредитной программы ЕС для Украины на 90 млрд евро.

Эти средства, по ее словам, имеют критически важное значение для обороны государства и поддержания экономической стабильности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборонные проекты и политика в отношении ветеранов: Зеленский встретился с главой Минобороны Хорватии Анушичем

Евроинтеграция и восстановление

Хорватия подтвердила поддержку вступления Украины в ЕС и продолжение политической и практической помощи.

Особое внимание стороны уделили послевоенному восстановлению – в частности, разминированию территорий и реинтеграции ветеранов.

Отмечается, что Хорватия делится с Украиной собственным опытом в реабилитации военных и создании условий для их социальной адаптации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина ожидает 14-й и 15-й пакеты военной помощи от Хорватии до конца года, – Шмыгаль