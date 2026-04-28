Україна і Хорватія посилюють співпрацю в енергетиці та післявоєнному відновленні, - Свириденко

Прем’єр-міністри України та Хорватії Юлія Свириденко і Андрей Пленкович провели переговори щодо зміцнення енергетичної безпеки та розширення джерел постачання енергії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Юлії Свириденко, сторони обговорили це під час зустрічі в Дубровнику в межах саміту ініціативи "Три моря".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Енергетика та LNG

Ключовою темою переговорів стала диверсифікація енергопостачання – зокрема розвиток поставок скрапленого природного газу (LNG).

Сторони домовляються про посилення регіональної енергетичної стійкості на тлі війни та ризиків для інфраструктури.

Фінансова підтримка

Свириденко подякувала Хорватії за підтримку кредитної програми ЄС для України на 90 млрд євро.

Ці кошти, за її словами, є критично важливими для оборони держави та підтримки економічної стабільності.

Євроінтеграція та відновлення

Хорватія підтвердила підтримку вступу України до ЄС та продовження політичної і практичної допомоги.

Окрему увагу сторони приділили післявоєнному відновленню – зокрема розмінуванню територій і реінтеграції ветеранів.

Зазначається, що Хорватія ділиться з Україною власним досвідом у реабілітації військових і створенні умов для їхньої соціальної адаптації.

