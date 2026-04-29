Нацопера расторгла контракты с артистами, выступавшими в российском балете "Лебединое озеро" за рубежом

Национальная опера Украины расторгла контракты с прима-балериной Натальей Мацак и заслуженным артистом Украины Сергеем Кривоконем после их гастролей в Европе с русским балетом "Лебединое озеро". Пара после окончания официального отпуска не вернулась в Украину.

Об этом сообщил "Главкому" генеральный директор театра Петр Чуприна, передает Цензор.НЕТ.

Детали

По словам Чуприны, до 26 апреля артисты находились в законном отпуске, а уже 27 апреля контракты с ними расторгли. Сначала Мацак и Кривоконь хотели лишь приостановить действие контрактов, однако руководство театра отказало, объяснив это интересами учреждения.

"Они хотели не расторгнуть контракты, а приостановить их действие. Но мы им ответили, что с точки зрения интересов театра это невозможно", - отметил Чуприна и добавил, что артисты подали заявления об увольнении, а театр завершил все финансовые расчеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артиста балета Национальной оперы Кривоконя лишили бронирования из-за выступления в "Лебедином озере" за рубежом

По словам генерального директора, супруги остались за границей и сейчас находятся во Франции. То есть Сергей Кривоконь фактически нарушил правила выезда артистов за границу, поскольку его лишили бронирования еще в конце января.

"Они хотят исполнять широкий репертуар, в частности - произведения российских авторов и тому подобное. Они приняли такое решение. Никто на кого-либо дополнительного влияния не оказывал. Понятно, что эта потеря бьет по нашим театральным интересам, по интересам Украины в сфере культуры. Но это их решение, у нас нет рычагов влияния, которые могли бы их вернуть сюда", - добавил Чуприна.

В своих соцсетях Мацак и Кривоконь подтвердили завершение сотрудничества с Нацоперой после 25 лет совместной работы. Они поблагодарили театр, коллег и зрителей и заявили о начале нового профессионального этапа.

Что произошло?

Скандал вокруг артистов разгорелся еще в январе 2026 года после того, как балерина Виктория Зварич обнародовала информацию об участии Мацак и Кривоконя в европейских показах русского балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского.

Министерство культуры тогда подтвердило факт участия артистов в постановке и подчеркнуло, что такая деятельность расценивается как распространение российского культурного продукта, что противоречит позиции Национальной оперы Украины. Из-за этого 23 января Сергея Кривоконя лишили бронирования, а театр начал служебное расследование.

Читайте также: В Швеции выступал российский балет, маскировавшийся под украинский, - расследование СМИ