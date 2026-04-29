Нацопера расторгла контракты с артистами, выступавшими в российском балете "Лебединое озеро" за рубежом

Артисты украинского балета Наталья Мацак и Сергей Кривоконь

Национальная опера Украины расторгла контракты с прима-балериной Натальей Мацак и заслуженным артистом Украины Сергеем Кривоконем после их гастролей в Европе с русским балетом "Лебединое озеро". Пара после окончания официального отпуска не вернулась в Украину.

Об этом сообщил "Главкому" генеральный директор театра Петр Чуприна, передает Цензор.НЕТ.

Детали

По словам Чуприны, до 26 апреля артисты находились в законном отпуске, а уже 27 апреля контракты с ними расторгли. Сначала Мацак и Кривоконь хотели лишь приостановить действие контрактов, однако руководство театра отказало, объяснив это интересами учреждения.

"Они хотели не расторгнуть контракты, а приостановить их действие. Но мы им ответили, что с точки зрения интересов театра это невозможно", - отметил Чуприна и добавил, что артисты подали заявления об увольнении, а театр завершил все финансовые расчеты.

По словам генерального директора, супруги остались за границей и сейчас находятся во Франции. То есть Сергей Кривоконь фактически нарушил правила выезда артистов за границу, поскольку его лишили бронирования еще в конце января.

"Они хотят исполнять широкий репертуар, в частности - произведения российских авторов и тому подобное. Они приняли такое решение. Никто на кого-либо дополнительного влияния не оказывал. Понятно, что эта потеря бьет по нашим театральным интересам, по интересам Украины в сфере культуры. Но это их решение, у нас нет рычагов влияния, которые могли бы их вернуть сюда", - добавил Чуприна.

В своих соцсетях Мацак и Кривоконь подтвердили завершение сотрудничества с Нацоперой после 25 лет совместной работы. Они поблагодарили театр, коллег и зрителей и заявили о начале нового профессионального этапа.

Что произошло?

  • Скандал вокруг артистов разгорелся еще в январе 2026 года после того, как балерина Виктория Зварич обнародовала информацию об участии Мацак и Кривоконя в европейских показах русского балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского.
  • Министерство культуры тогда подтвердило факт участия артистов в постановке и подчеркнуло, что такая деятельность расценивается как распространение российского культурного продукта, что противоречит позиции Национальной оперы Украины. Из-за этого 23 января Сергея Кривоконя лишили бронирования, а театр начал служебное расследование.

не так страшні московські воші як місцеві гниди!
Та хай би танцювали те "лєбєдіноє озєро", тільги на могилі путіна.
"Іскуствовнєпалітікі!"
Та хай би танцювали те "лєбєдіноє озєро", тільги на могилі путіна.
ото ж !

яка у цих розумників з нац. опери тепер альтернатива танцю малєнькіх лєбєдєй коли пуйло коні двінєт ?

Питання у тому, хто бронює для виїзду закордон, циркачів, танцорів Діско, спірцмєнів, артистів ротового жанру..?
https://www.google.com/search?q=%D1%8F+%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%8E%D1%82+%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82&oq=%D0%AF+%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBEAAYgAQyBggAEEUYOTIHCAEQABiABDIHCAIQLhiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIHCAYQLhiABDIHCAcQABiABDIHCAgQABiABDIHCAkQABiABNIBCjE4MDg0ajBqMTWoAgiwAgHxBSKJzRx84D1B&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:f64b93dd,vid:R0jkgXrXk44,st:0 вот такой балет нам нужен.)
"Іскуствовнєпалітікі!"
Ми не РАБИ!
Тільки розірвали контракти? А так 7 років були ''какая разніца'', як завіщав великий Вождь?
Скоро на мордорі будуть потрібні їхні танці. Ходять чутки, що гебняві будуть зливати одного ***** і ставити іншого ***** до влади. Нехай тепер там танцюють...
******* улєтєлі в тьоплиє края.
після 25 років спільної роботи.. Вони не старі для танцюльок?
В крайньому випадку танцюватимуть в Ростові перед януковочем, асадом та плотницьким
Для танцюристів є важіль впливу-переламати ноги.
Просто в подібних випадках квиток має бути лише в один кінець, що б з ними потім за кордоном не відбувалося (зважаючи, що вік спортсменів та артистів балету не надто довгий, і потім може з ними трапитися будь що).
