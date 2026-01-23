Артиста балета Национальной оперы Кривоконя лишили бронирования из-за выступления в "Лебедином озере" за рубежом

Премьера Национальной оперы Украины Сергея Кривоконя лишилась бронирования, который вместе с украинской примой-балериной Натальей Мацак выступил в балете "Лебединое озеро", режиссером которого стал россиянин Лев Иванов. Это произошло во время их отпуска за границей.

Что известно

Как сообщала ранее "Украинская правда", прима-балерина Национальной оперы Украины Наталья Мацак и премьер Сергей Кривоконь выступили за границей в балете "Лебединое озеро", который сейчас гастролирует по Европе в составе United European Ballet.

Об участии артистов стало известно после видео зрителей в соцсетях, которых идентифицировала балерина Виктория Зварич. По ее словам, Мацак и Кривоконь взяли отпуск за свой счет, уехали за границу и присоединились к гастрольному проекту.

О United European Ballet мало что известно, кроме того, что к нему принадлежит несколько десятков артистов-профессионалов.

Реакция Минкульта

По словам Зварич, в частном общении Мацак отрицала участие в спектакле, утверждая, что видео с ней создал искусственный интеллект. Зварич написала заявление в Министерство культуры по поводу этой ситуации.

По ее словам, хотя в Украине нет прямого юридического запрета на исполнение произведений Петра Чайковского, существует четкая государственная рекомендация не использовать российский имперский культурный материал. Она подчеркнула, что эта рекомендация — не вопрос закона, а вопрос ответственности, этики и морального выбора.

В Министерстве культуры подтвердили, что Кривоконь и Мацак выступали и распространяли российский культурный продукт во время отпуска. Это, мол, является нарушением общей позиции артистов Национальной оперы об изъятии из репертуара произведений российских композиторов.

Как реагирует Национальная опера

В Национальной опере Украины заявили, что не знали, что артисты балета во время своего отпуска планировали исполнять российские произведения. Когда же об этом узнали из соцсетей, это "безусловно, вызвало возмущение, поскольку нарушает нормы корпоративной этики и решение коллектива о неучастии в спектаклях российских авторов".

"Учитывая изложенное, бронирование Сергея Кривоконя было аннулировано. По результатам служебного расследования после завершения срока их отпусков будут приняты соответствующие решения на основе действующего законодательства Украины", - говорится в заявлении.

