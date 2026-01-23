Артиста балета Национальной оперы Кривоконя лишили бронирования из-за выступления в "Лебедином озере" за рубежом

Артисты украинского балета Наталья Мацак и Сергей Кривоконь

Премьера Национальной оперы Украины Сергея Кривоконя лишилась бронирования, который вместе с украинской примой-балериной Натальей Мацак выступил в балете "Лебединое озеро", режиссером которого стал россиянин Лев Иванов. Это произошло во время их отпуска за границей.

Что известно

Как сообщала ранее "Украинская правда", прима-балерина Национальной оперы Украины Наталья Мацак и премьер Сергей Кривоконь выступили за границей в балете "Лебединое озеро", который сейчас гастролирует по Европе в составе United European Ballet.

Об участии артистов стало известно после видео зрителей в соцсетях, которых идентифицировала балерина Виктория Зварич. По ее словам, Мацак и Кривоконь взяли отпуск за свой счет, уехали за границу и присоединились к гастрольному проекту.

  • О United European Ballet мало что известно, кроме того, что к нему принадлежит несколько десятков артистов-профессионалов.

Реакция Минкульта

По словам Зварич, в частном общении Мацак отрицала участие в спектакле, утверждая, что видео с ней создал искусственный интеллект. Зварич написала заявление в Министерство культуры по поводу этой ситуации.

  • По ее словам, хотя в Украине нет прямого юридического запрета на исполнение произведений Петра Чайковского, существует четкая государственная рекомендация не использовать российский имперский культурный материал. Она подчеркнула, что эта рекомендация — не вопрос закона, а вопрос ответственности, этики и морального выбора.

В Министерстве культуры подтвердили, что Кривоконь и Мацак выступали и распространяли российский культурный продукт во время отпуска. Это, мол, является нарушением общей позиции артистов Национальной оперы об изъятии из репертуара произведений российских композиторов.

Как реагирует Национальная опера

В Национальной опере Украины заявили, что не знали, что артисты балета во время своего отпуска планировали исполнять российские произведения. Когда же об этом узнали из соцсетей, это "безусловно, вызвало возмущение, поскольку нарушает нормы корпоративной этики и решение коллектива о неучастии в спектаклях российских авторов".

"Учитывая изложенное, бронирование Сергея Кривоконя было аннулировано. По результатам служебного расследования после завершения срока их отпусков будут приняты соответствующие решения на основе действующего законодательства Украины", - говорится в заявлении.

Дуже потужно , артиста за танець зробили ,,ворогом народу" , а ушльопки , які долари і єврики машинами вивозять за кордон --- то друзі найвеличнішого .
23.01.2026 18:38 Ответить
Ну то він тепер просто не повернеться.
23.01.2026 18:31 Ответить
А коли буде на раша-каналах Лебедине озеро, так що, не дивитися його?
23.01.2026 18:30 Ответить
23.01.2026 18:30 Ответить
А ви дивитесь раша тв?
23.01.2026 18:50 Ответить
Чекаю на Лебедине озеро - тоді буду з задоволенням дивитися.
23.01.2026 18:59 Ответить
Він має на увазі чергову спробу перевороту і розвал кацапської федерації
23.01.2026 19:02 Ответить
23.01.2026 20:26 Ответить
А 95🤢🤡🎪 шапіто на росіі , продавати можно
23.01.2026 19:20 Ответить
23.01.2026 18:31 Ответить
Найдавніша професія.
23.01.2026 18:32 Ответить
Ну тепер в ін у Польщі на полуниці буде танцювати
23.01.2026 18:33 Ответить
Нет, скорее всего устроится на работу по специальности, как и многие спортсмены до него, а в Украину не вернётся.
23.01.2026 19:29 Ответить
Так він не спортсмен, він тагнцор *********** озЄра
23.01.2026 21:29 Ответить
Научитесь читать внимательно. Я нигде не указывал, что он спортсмен. Я написал, что как и спортсмены, которых лишили брони, когда они были заграницей, он найдет себе работу по специальности в любой европейской стране. А его участие в "лебедином озере", приведшее к лишению его брони от мобилизации лишь повысит его шансы спокойную жизнь в Европе даже по окончанию временной защиты для украинцев. Тем более, что он участвовал в этом во время отпуска за свой счёт.
23.01.2026 22:00 Ответить
Не треба надіятись на спокойную жизнь в ЄС. Не вистоїть Україна, згодом і в ЄС буде те саме, що зараз в Україні, тільки ще на багато гірше.
23.01.2026 22:52 Ответить
Я вот не пойму, о чем вы сейчас пишите? У вас до такой степени от марафона в голове наср@но, или вы о рождения такой? Где в моем комментарии было хоть слово про "сподівання"? - это первое.
Второе: Украина сегодня получает помощь от граждан ЕС именно потому, что они живут спокойно и готовы за это платить. Не страны ЕС, а граждане стран ЕС. Не Макрон и не Мерц помогает Украине финансово и вооружением, а население стран ЕС одобряет данные действия путем голосования на выборах за Макрона и Мерца.
24.01.2026 01:38 Ответить
Це у тебе мараХВон в голові, а я давно живу і тому реаліст.
24.01.2026 12:09 Ответить
скажу так!
коли по всім каналам кацапського тєлєка буде звучати лебедине озеро, це буде найбажаніша, найочикуваніша музика для українців!!!
23.01.2026 18:33 Ответить
То інше лебединне озеро, а цей поц - балерун танцював у *********** болоті.
23.01.2026 18:53 Ответить
23.01.2026 18:38 Ответить
Сіводня ти танцуєш джаз, а завтра родіну прадаш. Таке вже колись було.
23.01.2026 18:44 Ответить
Чомусь Чарлі Чаплін не вважав, що артіст внє палітікі,
а цім "щєлкунчікам" какаяразніца перед ким стрибати
23.01.2026 18:45 Ответить
Ушльопок - це ти!
23.01.2026 18:58 Ответить
потужно та незламно поцілуй його в засрану кацапську дупу.
23.01.2026 19:04 Ответить
А в міндіча не хочуть якось наказати за розкрадання мільярдами бюджету чи він просто не танцював балет значить невинуватий..цирк
23.01.2026 18:42 Ответить
Треба було почекати коли повернеться і тоді зняти бронювання.
Хоч кривий, а все-таки кінь
23.01.2026 18:43 Ответить
Ну власне, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 - між цими людьми прірва. А театр один. фото поряд висітимуть?!
23.01.2026 19:39 Ответить
Оце підари-крадії файно придумали, будуть мусолити тему балеруна, щоб тему зе-міндічей забути
23.01.2026 18:43 Ответить
І головне- вчасно. Скасували бронювання щоб артист не повертався в Україну. Корпоративна етика.
23.01.2026 18:43 Ответить
на що ж він він повівся виступати в тому броядчому кацапському цирку. бабло більш за все, а не від любові до мистецтва і Чайковського
23.01.2026 18:44 Ответить
Це не кацапський цирк. Такі гастролі завжди емігранти євреї організовують. Інша справа, що туди беруть усіх, кого знайдуть: кацапів, українців, бульбашів, громадян країн Балтії тощо...
23.01.2026 18:48 Ответить
Не кацапський. Випадково виїхали у відпустку разом за кордон, керівництво цієї опери навіть і не здогадувалось - куди. І тут випадково якийсь режисер в орди запросив відпочиваючих у спа салоні туристів виступити в балеті лебедине озеро.
Національна опера була прямо в шоці. Адже все це вспливло наверх.
23.01.2026 18:55 Ответить
За які заслуги йому бронь дали?
23.01.2026 18:49 Ответить
Кто им вообще бронь придумал,какого хэ балеруны и циркачи не воюют,квартал понятно,они культурное наследие нации,а эти лебеди кто такие?
23.01.2026 19:01 Ответить
так кінь кривий.то й бронь того.хоча скакає файно !!!
23.01.2026 19:20 Ответить
ідентифікувала балерина Вікторія Зварич......жаба задавила.
23.01.2026 19:04 Ответить
Усяка непотрібна ******* типу співаків ротом,танцюрістів,акторів і інших дуже "важливих" професій заброньована,а Микола тракторист,сантехнік,автослюсар це " ухилянт" , не переплутайте панове нафронтовики.
23.01.2026 19:05 Ответить
Чем ти для матері-родіни ценен?
23.01.2026 19:11 Ответить
З 2014 дуже корисен для своєї батьківщини,а ось ти для своєї " матері- родини" непотріб, тому і задаєш свої тупі ,безмозглі питання, як у вас кажуть " безмозглая голова,безмозглые вопросы".
23.01.2026 19:40 Ответить
Композитор з козацького роду Чайок. Розумний би записав Петра в українці, тупий робить проблеми на рівному місці.
23.01.2026 19:29 Ответить
Ну тоді і у більшості ординців є українське коріння. І вбивають нас вихідці з України.
Може і нам просто це визнати та скласти зброю?
23.01.2026 19:37 Ответить
Одне й те ж саме.
23.01.2026 19:43 Ответить
Ну чому ж, мені дуже подобалося "Лебедине озеро",ще з часів "перегонів на катафалках".
23.01.2026 19:38 Ответить
"Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст"
23.01.2026 19:53 Ответить
"...я хачу сматреть балєт, пусть танцуют... клоуни"
23.01.2026 20:00 Ответить
оце жорстокий удар по москалям! навіть не уявляю, як у кремлі тепер оговтаються!
23.01.2026 22:08 Ответить
Просто захотіли , щоб в Нацопері з'явилося вакантне місце балярона . Елегантно так дали під зад прем'єру. І всьо по закону.
23.01.2026 23:15 Ответить
Кліничні ідіоти. Треба було дочекатись, коли цей Кривий конь повернется та запросити його у кабінет, де в присутності хлопців з ТЦК оголосити про онулювання його броні. А так зараз він звичайно вже не повернется.
24.01.2026 03:07 Ответить
броня на танцюристів??
24.01.2026 03:15 Ответить
А звідки взагалі взялась бронь у балєрона ? У сантехників, електриків, будівельних професій броні немає, а дригоног спокійно гарцує по закордонах ? 🤥
24.01.2026 04:49 Ответить
Хай тепер яйцями трусить в окопі,під аплодисменти пострілів,вибухів та дронів моцкальського підаріного озера
24.01.2026 10:36 Ответить
Цей конь вже не повернеться.

 
 