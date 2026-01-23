Артиста балету Національної опери Кривоконя позбавили бронювання через виступ у "Лебединому озері" за кордоном

Прем'єра Національної опери України Сергія Кривоконя позбавили бронювання, який разом із українською примою-балериною Наталією Мацак виступив у балеті "Лебедине озеро", режисером якого став росіянин Лев Іванов. Це сталося під час їхньої відпустки за кордоном.

Про це повідомляє LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Як повідомляла раніше "Українська правда" прима-балерина Національної опери України Наталія Мацак та прем’єр Сергій Кривоконь виступили за кордоном у балеті "Лебедине озеро", який зараз гастролює Європою у складі United European Ballet.

Про участь артистів стало відомо після відео глядачів у соцмережах, які ідентифікувала балерина Вікторія Зварич. За її словами, Мацак і Кривоконь взяли відпустку своїм коштом, виїхали за кордон та долучилися до гастрольного проєкту.

Про United European Ballet мало що відомо, крім того, що до неї належить кілька десятків артистів-професіоналів.

Реакція Мінкульту

За словами Зварич, у приватному спілкуванні Мацак заперечувала участь у виставі, стверджуючи, ніби відео з неї створив штучний інтелект. Зварич написала заяву до Міністерства культури щодо цієї ситуації.

За її словами, хоча в Україні немає прямої юридичної заборони на виконання творів Петра Чайковського, існує чітка державна рекомендація не використовувати російський імперський культурний матеріал. Вона наголосила, що ця рекомендація — не питання закону, а питання відповідальності, етики та морального вибору.

У Міністерстві культури підтвердили, що Кривоконь і Мацак виступали й поширювали російський культурний продукт під час відпустки. Це, мовляв, є порушенням спільної позиції артистів Національної опери про вилучення з репертуару творів російських композиторів.

Як реагує Національна опера

У Національній опері України заявили, що не знали, що артисти балету під час своєї відпустки планували виконувати російські твори. Коли ж про це дізнались із соцмереж, це "безумовно, викликало обурення, оскільки порушує норми корпоративної етики та рішення колективу щодо неучасті у виставах російських авторів".

"Враховуючи викладене, бронювання Сергія Кривоконя було анульовано. За результатами службового розслідування після завершення терміну їхніх відпусток будуть ухвалені відповідні рішення на основі чинного законодавства України", - йдеться в заяві.

