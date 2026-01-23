Артиста балету Національної опери Кривоконя позбавили бронювання через виступ у "Лебединому озері" за кордоном
Прем'єра Національної опери України Сергія Кривоконя позбавили бронювання, який разом із українською примою-балериною Наталією Мацак виступив у балеті "Лебедине озеро", режисером якого став росіянин Лев Іванов. Це сталося під час їхньої відпустки за кордоном.
Про це повідомляє LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як повідомляла раніше "Українська правда" прима-балерина Національної опери України Наталія Мацак та прем’єр Сергій Кривоконь виступили за кордоном у балеті "Лебедине озеро", який зараз гастролює Європою у складі United European Ballet.
Про участь артистів стало відомо після відео глядачів у соцмережах, які ідентифікувала балерина Вікторія Зварич. За її словами, Мацак і Кривоконь взяли відпустку своїм коштом, виїхали за кордон та долучилися до гастрольного проєкту.
- Про United European Ballet мало що відомо, крім того, що до неї належить кілька десятків артистів-професіоналів.
Реакція Мінкульту
За словами Зварич, у приватному спілкуванні Мацак заперечувала участь у виставі, стверджуючи, ніби відео з неї створив штучний інтелект. Зварич написала заяву до Міністерства культури щодо цієї ситуації.
- За її словами, хоча в Україні немає прямої юридичної заборони на виконання творів Петра Чайковського, існує чітка державна рекомендація не використовувати російський імперський культурний матеріал. Вона наголосила, що ця рекомендація — не питання закону, а питання відповідальності, етики та морального вибору.
У Міністерстві культури підтвердили, що Кривоконь і Мацак виступали й поширювали російський культурний продукт під час відпустки. Це, мовляв, є порушенням спільної позиції артистів Національної опери про вилучення з репертуару творів російських композиторів.
Як реагує Національна опера
У Національній опері України заявили, що не знали, що артисти балету під час своєї відпустки планували виконувати російські твори. Коли ж про це дізнались із соцмереж, це "безумовно, викликало обурення, оскільки порушує норми корпоративної етики та рішення колективу щодо неучасті у виставах російських авторів".
"Враховуючи викладене, бронювання Сергія Кривоконя було анульовано. За результатами службового розслідування після завершення терміну їхніх відпусток будуть ухвалені відповідні рішення на основі чинного законодавства України", - йдеться в заяві.
