УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8796 відвідувачів онлайн
Новини Бронювання артистів балету
8 470 70

Артиста балету Національної опери Кривоконя позбавили бронювання через виступ у "Лебединому озері" за кордоном

Артисти українського балету Наталія Мацак та Сергій Кривоконь

Прем'єра Національної опери України Сергія Кривоконя позбавили бронювання, який разом із українською примою-балериною Наталією Мацак виступив у балеті "Лебедине озеро", режисером якого став росіянин Лев Іванов. Це сталося під час їхньої відпустки за кордоном.

Про це повідомляє LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Як повідомляла раніше "Українська правда" прима-балерина Національної опери України Наталія Мацак та прем’єр Сергій Кривоконь виступили за кордоном у балеті "Лебедине озеро", який зараз гастролює Європою у складі United European Ballet.

Про участь артистів стало відомо після відео глядачів у соцмережах, які ідентифікувала балерина Вікторія Зварич. За її словами, Мацак і Кривоконь взяли відпустку своїм коштом, виїхали за кордон та долучилися до гастрольного проєкту.

  • Про United European Ballet мало що відомо, крім того, що до неї належить кілька десятків артистів-професіоналів.

Реакція Мінкульту

За словами Зварич, у приватному спілкуванні Мацак заперечувала участь у виставі, стверджуючи, ніби відео з неї створив штучний інтелект. Зварич написала заяву до Міністерства культури щодо цієї ситуації.

  • За її словами, хоча в Україні немає прямої юридичної заборони на виконання творів Петра Чайковського, існує чітка державна рекомендація не використовувати російський імперський культурний матеріал. Вона наголосила, що ця рекомендація — не питання закону, а питання відповідальності, етики та морального вибору.

У Міністерстві культури підтвердили, що Кривоконь і Мацак виступали й поширювали російський культурний продукт під час відпустки. Це, мовляв, є порушенням спільної позиції артистів Національної опери про вилучення з репертуару творів російських композиторів.

Як реагує Національна опера

У Національній опері України заявили, що не знали, що артисти балету під час своєї відпустки планували виконувати російські твори. Коли ж про це дізнались із соцмереж, це "безумовно, викликало обурення, оскільки порушує норми корпоративної етики та рішення колективу щодо неучасті у виставах російських авторів".

"Враховуючи викладене, бронювання Сергія Кривоконя було анульовано. За результатами службового розслідування після завершення терміну їхніх відпусток будуть ухвалені відповідні рішення на основі чинного законодавства України", - йдеться в заяві.

Автор: 

балет (16) Міністерство культури (768) бронювання (422) опера (47)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
Дуже потужно , артиста за танець зробили ,,ворогом народу" , а ушльопки , які долари і єврики машинами вивозять за кордон --- то друзі найвеличнішого .
23.01.2026 18:38
показати весь коментар
23.01.2026 18:38 Відповісти
+28
Ну то він тепер просто не повернеться.
23.01.2026 18:31
показати весь коментар
23.01.2026 18:31 Відповісти
+25
А коли буде на раша-каналах Лебедине озеро, так що, не дивитися його?
показати весь коментар
23.01.2026 18:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А коли буде на раша-каналах Лебедине озеро, так що, не дивитися його?
показати весь коментар
23.01.2026 18:30
показати весь коментар
А ви дивитесь раша тв?
23.01.2026 18:50
показати весь коментар
23.01.2026 18:59 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2026 19:02 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2026 20:26
показати весь коментар
23.01.2026 19:20 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2026 18:31
показати весь коментар
Найдавніша професія.
23.01.2026 18:32
Ну тепер в ін у Польщі на полуниці буде танцювати
23.01.2026 18:33 Відповісти
Нет, скорее всего устроится на работу по специальности, как и многие спортсмены до него, а в Украину не вернётся.
23.01.2026 19:29 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2026 21:29 Відповісти
Научитесь читать внимательно. Я нигде не указывал, что он спортсмен. Я написал, что как и спортсмены, которых лишили брони, когда они были заграницей, он найдет себе работу по специальности в любой европейской стране. А его участие в "лебедином озере", приведшее к лишению его брони от мобилизации лишь повысит его шансы спокойную жизнь в Европе даже по окончанию временной защиты для украинцев. Тем более, что он участвовал в этом во время отпуска за свой счёт.
показати весь коментар
23.01.2026 22:00 Відповісти
Не треба надіятись на спокойную жизнь в ЄС. Не вистоїть Україна, згодом і в ЄС буде те саме, що зараз в Україні, тільки ще на багато гірше.
показати весь коментар
23.01.2026 22:52 Відповісти
Я вот не пойму, о чем вы сейчас пишите? У вас до такой степени от марафона в голове наср@но, или вы о рождения такой? Где в моем комментарии было хоть слово про "сподівання"? - это первое.
Второе: Украина сегодня получает помощь от граждан ЕС именно потому, что они живут спокойно и готовы за это платить. Не страны ЕС, а граждане стран ЕС. Не Макрон и не Мерц помогает Украине финансово и вооружением, а население стран ЕС одобряет данные действия путем голосования на выборах за Макрона и Мерца.
показати весь коментар
24.01.2026 01:38
показати весь коментар
24.01.2026 12:09 Відповісти
коли по всім каналам кацапського тєлєка буде звучати лебедине озеро, це буде найбажаніша, найочикуваніша музика для українців!!!
23.01.2026 18:33
показати весь коментар
23.01.2026 18:33 Відповісти
То інше лебединне озеро, а цей поц - балерун танцював у болоті.
23.01.2026 18:53
23.01.2026 18:53 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2026 18:34 Відповісти
показати весь коментар
то підгузник
23.01.2026 18:39
показати весь коментар
23.01.2026 18:47 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2026 18:46 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2026 18:46 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2026 19:28
показати весь коментар
23.01.2026 18:59 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2026 19:23 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2026 19:54 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2026 18:38
показати весь коментар
23.01.2026 18:44 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2026 18:45 Відповісти
показати весь коментар
Ушльопок - це ти!
23.01.2026 18:58
показати весь коментар
23.01.2026 19:04 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2026 18:42 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2026 18:42 Відповісти
показати весь коментар
ох, і завидющий ти
23.01.2026 18:44
показати весь коментар
23.01.2026 18:46 Відповісти
показати весь коментар
Бронік там схований
23.01.2026 18:47
показати весь коментар
23.01.2026 19:04 Відповісти
А в міндіча не хочуть якось наказати за розкрадання мільярдами бюджету чи він просто не танцював балет значить невинуватий..цирк
23.01.2026 18:42
23.01.2026 18:42 Відповісти
Треба було почекати коли повернеться і тоді зняти бронювання.
Хоч кривий, а все-таки кінь
показати весь коментар
23.01.2026 18:43 Відповісти
Ну власне, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 - між цими людьми прірва. А театр один. фото поряд висітимуть?!
23.01.2026 19:39
показати весь коментар
23.01.2026 19:39 Відповісти
Оце підари-крадії файно придумали, будуть мусолити тему бале
23.01.2026 18:43 Відповісти
І головне- вчасно. Скасували бронювання щоб артист не повертався в Україну. Корпоративна етика.
показати весь коментар
23.01.2026 18:43 Відповісти
на що ж він він повівся виступати в тому броядчому кацапському цирку. бабло більш за все, а не від любові до мистецтва і Чайковського
23.01.2026 18:44 Відповісти
Це не кацапський цирк. Такі гастролі завжди емігранти євреї організовують. Інша справа, що туди беруть усіх, кого знайдуть: кацапів, українців, бульбашів, громадян країн Балтії тощо...
23.01.2026 18:48 Відповісти
Не кацапський. Випадково виїхали у відпустку разом за кордон, керівництво цієї опери навіть і не здогадувалось - куди. І тут випадково якийсь режисер в орди запросив відпочиваючих у спа салоні туристів виступити в балеті лебедине озеро.
Національна опера була прямо в шоці. Адже все це вспливло наверх.
23.01.2026 18:55 Відповісти
За які заслуги йому бронь дали?
показати весь коментар
23.01.2026 18:49 Відповісти
Кто им вообще бронь придумал,какого хэ балеруны и циркачи не воюют,квартал понятно,они культурное наследие нации,а эти лебеди кто такие?
23.01.2026 19:01 Відповісти
так кінь кривий.то й бронь того.хоча скакає файно !!!
23.01.2026 19:20 Відповісти
ідентифікувала балерина Вікторія Зварич......жаба задавила.
23.01.2026 19:04 Відповісти
Усяка непотрібна ******* типу співаків ротом,танцюрістів,акторів і інших дуже "важливих" професій заброньована,а Микола тракторист,сантехнік,автослюсар це " ухилянт" , не переплутайте панове нафронтовики.
23.01.2026 19:05 Відповісти
Чем ти для матері-родіни ценен?
23.01.2026 19:11 Відповісти
З 2014 дуже корисен для своєї батьківщини,а ось ти для своєї " матері- родини" непотріб, тому і задаєш свої тупі ,безмозглі питання, як у вас кажуть " безмозглая голова,безмозглые вопросы".
показати весь коментар
23.01.2026 19:40 Відповісти
Композитор з козацького роду Чайок. Розумний би записав Петра в українці, тупий робить проблеми на рівному місці.
23.01.2026 19:29 Відповісти
Ну тоді і у більшості ординців є українське коріння. І вбивають нас вихідці з України.
Може і нам просто це визнати та скласти зброю?
23.01.2026 19:37 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2026 19:43 Відповісти
Ну чому ж, мені дуже подобалося "Лебедине озеро",ще з часів "перегонів на катафалках".
23.01.2026 19:38 Відповісти
"Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст"
показати весь коментар
23.01.2026 19:53 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2026 20:00 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2026 22:08 Відповісти
Просто захотіли , щоб в Нацопері з'явилося вакантне місце балярона . Елегантно так дали під зад прем'єру. І всьо по закону.
23.01.2026 23:15 Відповісти
Кліничні ідіоти. Треба було дочекатись, коли цей Кривий конь повернется та запросити його у кабінет, де в присутності хлопців з ТЦК оголосити про онулювання його броні. А так зараз він звичайно вже не повернется.
24.01.2026 03:07 Відповісти
броня на танцюристів??
показати весь коментар
24.01.2026 03:15 Відповісти
А звідки взагалі взялась бронь у балєрона ? У сантехників, електриків, будівельних професій броні немає, а дригоног спокійно гарцує по закордонах ? 🤥
24.01.2026 04:49 Відповісти
Хай тепер яйцями трусить в окопі,під аплодисменти пострілів,вибухів та дронів моцкальського підаріного озера
24.01.2026 10:36 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2026 15:30 Відповісти
 
 