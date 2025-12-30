Мінкульт перейменував Національну музичну академію: прибрали ім’я Чайковського
Міністерство культури перейменувало Національну музичну академію України імені П. І. Чайковського у Києві.
Про це йдеться в заяві міністерства, передає Цензор.НЕТ.
Що змінилося?
Відтепер заклад має назву Національна музична академія України.
Причина
"Рішення прийнято відповідно до чинного законодавства та на підставі фахового висновку Українського інституту національної пам’яті. Перейменування не впливає на статус, освітній процес чи мистецьку діяльність Академії та є частиною державної політики деколонізації українського культурного простору.
Наступним кроком стане публічне обговорення з колективом закладу, експертним середовищем та громадськістю питання присвоєння нового імені Національній музичній академії України", - пояснили у Мінкульті.
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