Мінкульт перейменував Національну музичну академію: прибрали ім’я Чайковського

Міністерство культури перейменувало Національну музичну академію України імені П. І. Чайковського у Києві.

Про це йдеться в заяві міністерства, передає Цензор.НЕТ.

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Що змінилося?

Відтепер заклад має назву Національна музична академія України.

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Причина

"Рішення прийнято відповідно до чинного законодавства та на підставі фахового висновку Українського інституту національної пам’яті. Перейменування не впливає на статус, освітній процес чи мистецьку діяльність Академії та є частиною державної політики деколонізації українського культурного простору.

Наступним кроком стане публічне обговорення з колективом закладу, експертним середовищем та громадськістю питання присвоєння нового імені Національній музичній академії України", - пояснили у Мінкульті.

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