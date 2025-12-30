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Новини Перейменування Національної музичної академії
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Мінкульт перейменував Національну музичну академію: прибрали ім’я Чайковського

Національну музичну академію Чайковського перейменували

Міністерство культури перейменувало Національну музичну академію України імені П. І. Чайковського у Києві.

Про це йдеться в заяві міністерства, передає Цензор.НЕТ.

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Що змінилося?

Відтепер заклад має назву Національна музична академія України.

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Причина

"Рішення прийнято відповідно до чинного законодавства та на підставі фахового висновку Українського інституту національної пам’яті. Перейменування не впливає на статус, освітній процес чи мистецьку діяльність Академії та є частиною державної політики деколонізації українського культурного простору.

Наступним кроком стане публічне обговорення з колективом закладу, експертним середовищем та громадськістю питання присвоєння нового імені Національній музичній академії України", - пояснили у Мінкульті.

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Автор: 

Київ (21098) Міністерство культури (772) перейменування (578)
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Топ коментарі
+15
Сказали "А" - кажіть і "Б"... Чому-б, не присвоїть академії, ім"я Леонтовича? Його" "Щедрик" вже століття крокує по всій планеті!
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30.12.2025 12:26 Відповісти
+14
Тут не в этом даже дело. Чайковский был известный ********. В хорошем смысле этого слова)) о чём сам рассказывал что страдает от этого. А в Украине, где-то на черниговщине если я не ошибаюсь, у него жила родня. Где он сношал своего племянника. Но любим мы его не за это)))) ибо ждём танец маленьких лебедей!
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30.12.2025 12:13 Відповісти
+13
Нарешті. На одинадцятому році рассийской війни.
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30.12.2025 12:11 Відповісти

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