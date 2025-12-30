Минкульт переименовал Национальную музыкальную академию: убрали имя Чайковского
Министерство культуры переименовало Национальную музыкальную академию Украины имени П. И. Чайковского в Киеве.
Об этом говорится в заявлении министерства, передает Цензор.НЕТ.
Что изменилось?
Отныне учреждение называется Национальная музыкальная академия Украины.
Причина
"Решение принято в соответствии с действующим законодательством и на основании профессионального заключения Украинского института национальной памяти. Переименование не влияет на статус, образовательный процесс или художественную деятельность Академии и является частью государственной политики деколонизации украинского культурного пространства.
Следующим шагом станет публичное обсуждение с коллективом учреждения, экспертным сообществом и общественностью вопроса присвоения нового имени Национальной музыкальной академии Украины", - пояснили в Минкульте.
