Новости Переименование Национальной музыкальной академии
1 533 26

Минкульт переименовал Национальную музыкальную академию: убрали имя Чайковского

Национальную музыкальную академию Чайковского переименовали

Министерство культуры переименовало Национальную музыкальную академию Украины имени П. И. Чайковского в Киеве.

Об этом говорится в заявлении министерства, передает Цензор.НЕТ.

Что изменилось?

Отныне учреждение называется Национальная музыкальная академия Украины.

Причина

"Решение принято в соответствии с действующим законодательством и на основании профессионального заключения Украинского института национальной памяти. Переименование не влияет на статус, образовательный процесс или художественную деятельность Академии и является частью государственной политики деколонизации украинского культурного пространства.

Следующим шагом станет публичное обсуждение с коллективом учреждения, экспертным сообществом и общественностью вопроса присвоения нового имени Национальной музыкальной академии Украины", - пояснили в Минкульте.

Автор: 

Киев (26489) Министерство культуры и информационной политики (798) переименования (751)
Топ комментарии
+12
Сказали "А" - кажіть і "Б"... Чому-б, не присвоїть академії, ім"я Леонтовича? Його" "Щедрик" вже століття крокує по всій планеті!
30.12.2025 12:26 Ответить
30.12.2025 12:26 Ответить
+10
Нарешті. На одинадцятому році рассийской війни.
30.12.2025 12:11 Ответить
30.12.2025 12:11 Ответить
+10
Тут не в этом даже дело. Чайковский был известный ********. В хорошем смысле этого слова)) о чём сам рассказывал что страдает от этого. А в Украине, где-то на черниговщине если я не ошибаюсь, у него жила родня. Где он сношал своего племянника. Но любим мы его не за это)))) ибо ждём танец маленьких лебедей!
30.12.2025 12:13 Ответить
30.12.2025 12:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Ура, перемога.
30.12.2025 12:10 Ответить
30.12.2025 12:10 Ответить
Могли б перейменувати на Національну музичну академію ім.Івасюка.
30.12.2025 12:21 Ответить
30.12.2025 12:21 Ответить
Вы же не дочитали новость! Там це стане наступным кроком! И сколько на этот "шаг" денег бюджетных Минкульт потратит никто не узнает! Но, хлопать можно уже сейчас.
30.12.2025 12:29 Ответить
30.12.2025 12:29 Ответить
Кацапам краще мовчати...
30.12.2025 12:38 Ответить
30.12.2025 12:38 Ответить
Нарешті. На одинадцятому році рассийской війни.
30.12.2025 12:11 Ответить
30.12.2025 12:11 Ответить
Татишо? Невже разом із ректором малоросом?
30.12.2025 12:12 Ответить
30.12.2025 12:12 Ответить
Перейменували, а потім обговорення...
30.12.2025 12:13 Ответить
30.12.2025 12:13 Ответить
Тут не в этом даже дело. Чайковский был известный ********. В хорошем смысле этого слова)) о чём сам рассказывал что страдает от этого. А в Украине, где-то на черниговщине если я не ошибаюсь, у него жила родня. Где он сношал своего племянника. Но любим мы его не за это)))) ибо ждём танец маленьких лебедей!
30.12.2025 12:13 Ответить
30.12.2025 12:13 Ответить
И сразу уточняю- ********, физиологическое отклонение. В общем довольно безобидные люди. А вот ****** узкие-это народ. С которым нам не повезло жить по соседству.
30.12.2025 12:15 Ответить
30.12.2025 12:15 Ответить
+100500.
показать весь комментарий
30.12.2025 12:35 Ответить

Маленькі лєбєді надзвичайно очікувані!
30.12.2025 12:25 Ответить
30.12.2025 12:25 Ответить
Можливо назвати імені Верки Сердючки!
30.12.2025 12:14 Ответить
30.12.2025 12:14 Ответить
Це перемога, здобули! Навіщо нам дрони , в давайте перейменування робити, і гешефт з цього робити.
30.12.2025 12:19 Ответить
30.12.2025 12:19 Ответить
Як тільки зареєструвався, так одразу і сернув. Чувак, ну от нафіга тобі чужі академії?
30.12.2025 12:40 Ответить
30.12.2025 12:40 Ответить
Я взагалі то з України і бачу оцей безлад що тут відбувається, Сумщина гола без прикриття а біля тиси вся вечірка, сцикуни прикордонні, в перейменування це взагалі під час війни повний дебілізм, як війна закінчиться перейменовуйте хоч все, а ти з якої зеленої дупи до речі вилізло?
30.12.2025 12:43 Ответить
30.12.2025 12:43 Ответить
Данєцкій?
30.12.2025 12:45 Ответить
30.12.2025 12:45 Ответить
Сказали "А" - кажіть і "Б"... Чому-б, не присвоїть академії, ім"я Леонтовича? Його" "Щедрик" вже століття крокує по всій планеті!
30.12.2025 12:26 Ответить
30.12.2025 12:26 Ответить
Нарешті. Розродились.
30.12.2025 12:34 Ответить
30.12.2025 12:34 Ответить
Кузьми-Скрябіна? Того шо був в Овоща на підтанцьовках?
30.12.2025 12:53 Ответить
30.12.2025 12:53 Ответить
Як «правдоруби» привели Зеленського до влади
https://www.youtube.com/watch?v=***********
30.12.2025 13:36 Ответить
30.12.2025 13:36 Ответить
Тепер буде "Національна музична академія імені Зеленського"
30.12.2025 12:52 Ответить
30.12.2025 12:52 Ответить
На болотах буде суцільна втрата свідомості, що їхнього пєдіка так принизили кляті нацики.
30.12.2025 12:54 Ответить
30.12.2025 12:54 Ответить
"Щедрика" для назви консерваторії ім'ям українського композитора Леонтовича..,на жаль,замало..Творчість Леонтовича ,на жаль, досить невеликої значимості для культури України та Світу. Незавершена опера (одна).....хорові та літургійні композиції (з 2 десятки),яких практично (кроме "Щедрика") ніхто не знає,або знає досить узький круг музикантів взагалі...Треба думати...
30.12.2025 13:04 Ответить
30.12.2025 13:04 Ответить
 
 