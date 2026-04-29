Нацопера розірвала контракти з артистами, які виступали у російському балеті "Лебедине озеро" за кордоном

Національна опера України розірвала контракти з примою-балериною Наталією Мацак та заслуженим артистом України Сергієм Кривоконем після їхніх гастролей у Європі з російським балетом "Лебедине озеро". Пара після завершення офіційної відпустки не повернулася до України.

Про це повідомив "Главкому" генеральний директор театру Петро Чуприна, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

За словами Чуприни, до 26 квітня артисти перебували у законній відпустці, а вже 27 квітня контракти з ними припинили. Спочатку Мацак і Кривоконь хотіли лише призупинити дію контрактів, однак керівництво театру відмовило, пояснивши це інтересами установи.

"Вони хотіли не припинити контракти, а призупинити. Але ми їм відповіли, що з погляду інтересів театру це неможливо", - зазначив Чуприна та додав, що артисти подали заяви про звільнення, а театр завершив усі фінансові розрахунки.

Зі слів генерального директора, подружжя залишилося за кордоном та нині перебуває у Франції. Тобто Сергій Кривоконь фактично порушив правила виїзду артистів за кордон, оскільки його позбавили бронювання ще наприкінці січня.

"Вони хочуть виконувати широкий репертуар, зокрема російських авторів і таке інше. Вони ухвалили таке рішення. Ніхто ні на кого додаткового якогось впливу не здійснював. Зрозуміло, що ця втрата б'є по наших театральних інтересах, по інтересах України у сфері культури. Але це їхнє рішення, у нас немає важелів впливу, які б могли їх повернути сюди", - додав Чуприна.

У своїх соцмережах Мацак та Кривоконь підтвердили завершення співпраці з Нацоперою після 25 років спільної роботи. Вони подякували театру, колегам і глядачам та заявили про початок нового професійного етапу.

Що сталося?

Скандал навколо артистів розгорівся ще в січні 2026 року після того, як балерина Вікторія Зварич оприлюднила інформацію про участь Мацак і Кривоконя у європейських показах російського балету "Лебедине озеро" Петра Чайковського.

Міністерство культури тоді підтвердило факт участі артистів у постановці та наголосило, що така діяльність розцінюється як поширення російського культурного продукту, що суперечить позиції Національної опери України. Через це 23 січня Сергія Кривоконя позбавили бронювання, а театр розпочав службове розслідування.

