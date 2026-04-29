Нацопера розірвала контракти з артистами, які виступали у російському балеті "Лебедине озеро" за кордоном

Артисти українського балету Наталія Мацак та Сергій Кривоконь

Національна опера України розірвала контракти з примою-балериною Наталією Мацак та заслуженим артистом України Сергієм Кривоконем після їхніх гастролей у Європі з російським балетом "Лебедине озеро". Пара після завершення офіційної відпустки не повернулася до України.

Про це повідомив "Главкому" генеральний директор театру Петро Чуприна, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

За словами Чуприни, до 26 квітня артисти перебували у законній відпустці, а вже 27 квітня контракти з ними припинили. Спочатку Мацак і Кривоконь хотіли лише призупинити дію контрактів, однак керівництво театру відмовило, пояснивши це інтересами установи.

"Вони хотіли не припинити контракти, а призупинити. Але ми їм відповіли, що з погляду інтересів театру це неможливо", - зазначив Чуприна та додав, що артисти подали заяви про звільнення, а театр завершив усі фінансові розрахунки.

Зі слів генерального директора, подружжя залишилося за кордоном та нині перебуває у Франції. Тобто Сергій Кривоконь фактично порушив правила виїзду артистів за кордон, оскільки його позбавили бронювання ще наприкінці січня.

"Вони хочуть виконувати широкий репертуар, зокрема російських авторів і таке інше. Вони ухвалили таке рішення. Ніхто ні на кого додаткового якогось впливу не здійснював. Зрозуміло, що ця втрата б'є по наших театральних інтересах, по інтересах України у сфері культури. Але це їхнє рішення, у нас немає важелів впливу, які б могли їх повернути сюди", - додав Чуприна.

У своїх соцмережах Мацак та Кривоконь підтвердили завершення співпраці з Нацоперою після 25 років спільної роботи. Вони подякували театру, колегам і глядачам та заявили про початок нового професійного етапу.

Що сталося?

  • Скандал навколо артистів розгорівся ще в січні 2026 року після того, як балерина Вікторія Зварич оприлюднила інформацію про участь Мацак і Кривоконя у європейських показах російського балету "Лебедине озеро" Петра Чайковського.
  • Міністерство культури тоді підтвердило факт участі артистів у постановці та наголосило, що така діяльність розцінюється як поширення російського культурного продукту, що суперечить позиції Національної опери України. Через це 23 січня Сергія Кривоконя позбавили бронювання, а театр розпочав службове розслідування.

не так страшні московські воші як місцеві гниди!
Та хай би танцювали те "лєбєдіноє озєро", тільги на могилі путіна.
"Іскуствовнєпалітікі!"
яка у цих розумників з нац. опери тепер альтернатива танцю малєнькіх лєбєдєй коли пуйло коні двінєт ?

Питання у тому, хто бронює для виїзду закордон, циркачів, танцорів Діско, спірцмєнів, артистів ротового жанру..?
вот такой балет нам нужен.)
Ми не РАБИ!
Тільки розірвали контракти? А так 7 років були ''какая разніца'', як завіщав великий Вождь?
Скоро на мордорі будуть потрібні їхні танці. Ходять чутки, що гебняві будуть зливати одного ***** і ставити іншого ***** до влади. Нехай тепер там танцюють...
******* улєтєлі в тьоплиє края.
після 25 років спільної роботи.. Вони не старі для танцюльок?
В крайньому випадку танцюватимуть в Ростові перед януковочем, асадом та плотницьким
Для танцюристів є важіль впливу-переламати ноги.
Просто в подібних випадках квиток має бути лише в один кінець, що б з ними потім за кордоном не відбувалося (зважаючи, що вік спортсменів та артистів балету не надто довгий, і потім може з ними трапитися будь що).
