Вбив, розчленував і хотів спалити: чоловіка харківської балетмейстерки Марії Холодної засуджено до 15 років. ФОТОрепортаж

За публічного обвинувачення прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві. Йому призначено максимальне покарання за вказаною статтею - 15 років позбавлення волі.

Злочин було скоєно 17 лютого 2024 року у Харкові. До правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що її донька - головна балетмейстерка Харківського академічного театру музичної комедії - зникла. Вона перестала відповідати на дзвінки, а у месенджерах писала доволі дивно, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці встановили, що балетмейстерка та її чоловік збиралися розлучитися, тому вирішили пожити окремо. За кілька днів до звернення її матері до поліції чоловік приїхав до дружини з валізою, нібито щоб забрати особисті речі. На ґрунті ревнощів він підозрював дружину у зраді, тому періодично відстежував її спілкування в месенджері. Під час сварки чоловік наніс їй ножові поранення, від яких вона загинула. Надалі він розчленував тіло: кисті рук та голову поклав у пакет, а тулуб - у валізу.

Після цього він прибрав і вимив квартиру, а потім поїхав до лісопосадки, де закопав пакет із рештками. Згодом чоловік вирушив до дачного кооперативу, де в покинутому льосі поклав тіло жінки, облив паливом, закидав автомобільними шинами та підпалив. Він закрив кришку льоха, щоб полум’я не перекинулося на будинок. Саме через це вогонь згас, і тіло не згоріло повністю.

Після вбивства обвинувачений намагався створити враження, що дружина й досі жива: возив її телефон містом і відповідав на повідомлення. Правоохоронці затримали чоловіка, на вирок він очікував, перебуваючи під вартою.







