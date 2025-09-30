УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10178 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 784 10

Вбив, розчленував і хотів спалити: чоловіка харківської балетмейстерки Марії Холодної засуджено до 15 років. ФОТОрепортаж

За публічного обвинувачення прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві. Йому призначено максимальне покарання за вказаною статтею - 15 років позбавлення волі.

Злочин було скоєно 17 лютого 2024 року у Харкові. До правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що її донька - головна балетмейстерка Харківського академічного театру музичної комедії - зникла. Вона перестала відповідати на дзвінки, а у месенджерах писала доволі дивно, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці встановили, що балетмейстерка та її чоловік збиралися розлучитися, тому вирішили пожити окремо. За кілька днів до звернення її матері до поліції чоловік приїхав до дружини з валізою, нібито щоб забрати особисті речі. На ґрунті ревнощів він підозрював дружину у зраді, тому періодично відстежував її спілкування в месенджері. Під час сварки чоловік наніс їй ножові поранення, від яких вона загинула. Надалі він розчленував тіло: кисті рук та голову поклав у пакет, а тулуб - у валізу.

Після цього він прибрав і вимив квартиру, а потім поїхав до лісопосадки, де закопав пакет із рештками. Згодом чоловік вирушив до дачного кооперативу, де в покинутому льосі поклав тіло жінки, облив паливом, закидав автомобільними шинами та підпалив. Він закрив кришку льоха, щоб полум’я не перекинулося на будинок. Саме через це вогонь згас, і тіло не згоріло повністю.

Після вбивства обвинувачений намагався створити враження, що дружина й досі жива: возив її телефон містом і відповідав на повідомлення. Правоохоронці затримали чоловіка, на вирок він очікував, перебуваючи під вартою.

вбивця
вбивця
вбивця

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вбивство українки Ірини Заруцької в США: нові кадри нападу. ВIДЕО 18+

Автор: 

балет (14) вбивство (3216) Харків (5881) Харківська область (1673) Харківський район (566)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чикатіло зкацаплене, повісити гниду на сухій гілляці!
Усі балачки адвокатських пройдисвітів, то лише заробляння грошей на крові і стражданнях!!!! Вішати, всю команду!
показати весь коментар
30.09.2025 12:00 Відповісти
Адвокати лише роблять свою роботу. Їм неважливо - винна людина, чи ні, їхня справа - неухильне виконання букви закону. І, якщо слідство виконувалось з порушеннями, чи факти та докази підроблювались, то так, вбивця вийде на волю. А якщо все чисто, то його засудять, а адвокат з прокурором відмітять гарну роботу у ресторані. Разом.
І чим адвокат більше "пройдисвіт", тим чистіше та ретельніше має виконувати свою справу звинувачення. Щоб розумний та хитрий адвокат її не розсипав!
І це насправді правильно, бо кожна людина, навіть чикатіло, мусить бути засуджений ПО ЗАКОНУ, який захищає адвокат. Бо в іншому разі засудять і вас за підкинуті докази - справа розкрита, злодій покараний, а хто там був насправді - яка різниця? Пам'ятаєте, скільки людей розстріляли за справу Чикатіло? І тільки потім виявилося...
Адвокатів не вішати треба, а любити і плекати, бо тільки вони є кевларом між вами та звинуваченням!

П.С. Я не маю ніякого відношення до адвокатури, і мої живі родичи - теж. Покійний дід був адвокатом майже 100 років тому, але я ще застала його байки...
показати весь коментар
30.09.2025 12:23 Відповісти
"від любові до ненависті - один крок".....
показати весь коментар
30.09.2025 12:02 Відповісти
а чому пика замальована? уже є вирок суду!
показати весь коментар
30.09.2025 12:05 Відповісти
Тоді в мене питання до судочинства. Чому Косова, який, після конфлікту з гурьбою молоді, штовхнув 10класника, а той розбив скло та стік кров'ю, засудили до довічного ? Того що батьки мажори ? Я не виправдовую Косова, але давати довічне за ненавмисне вбивство, тим паче є докази, що він намагався зупинити кровотечу. Таке кривосуддя лякає...
показати весь коментар
30.09.2025 12:05 Відповісти
наверное аффект + коррупция сыграли роль
показати весь коментар
30.09.2025 12:08 Відповісти
Двоечник. Уроки прогуливал. Курил за гаражами, вместо того, чтобы химию учить. Вот и аукнулось. Огонь гаснет без доступа кислорода.
показати весь коментар
30.09.2025 12:11 Відповісти
нєльзя судіть за любовь
показати весь коментар
30.09.2025 12:14 Відповісти
Жесть
показати весь коментар
30.09.2025 12:14 Відповісти
Ну ладно псіхонув-вбив,а далі це вже по за межею людського таких потрібно...
показати весь коментар
30.09.2025 12:27 Відповісти
 
 