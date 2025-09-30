Убил, расчленил и хотел сжечь: муж харьковской балетмейстерши Марии Холодной приговорен к 15 годам. ФОТОРЕПОРТАЖ

При публичном обвинении прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры города Харькова суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве. Ему назначено максимальное наказание по указанной статье - 15 лет лишения свободы.

Преступление было совершено 17 февраля 2024 года в Харькове. К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что ее дочь - главный балетмейстер Харьковского академического театра музыкальной комедии - исчезла. Она перестала отвечать на звонки, а в мессенджерах писала довольно странно, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители установили, что балетмейстер и ее муж собирались расстаться, поэтому решили пожить отдельно. За несколько дней до обращения ее матери в полицию мужчина приехал к жене с чемоданом, якобы чтобы забрать личные вещи. На почве ревности он подозревал жену в измене, поэтому периодически отслеживал ее общение в мессенджере. Во время ссоры мужчина нанес ей ножевые ранения, от которых она погибла. В дальнейшем он расчленил тело: кисти рук и голову положил в пакет, а туловище - в чемодан.

После этого он убрал и вымыл квартиру, а затем поехал в лесопосадку, где закопал пакет с остатками. Впоследствии мужчина отправился в дачный кооператив, где в заброшенном погребе положил тело женщины, облил топливом, забросал автомобильными шинами и поджег. Он закрыл крышку погреба, чтобы пламя не перекинулось на дом. Именно поэтому огонь погас, и тело не сгорело полностью.

После убийства обвиняемый пытался создать впечатление, что жена до сих пор жива: возил ее телефон по городу и отвечал на сообщения. Правоохранители задержали мужчину, приговора он ожидал, находясь под стражей.







