РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10342 посетителя онлайн
Новости Фото
2 978 11

Убил, расчленил и хотел сжечь: муж харьковской балетмейстерши Марии Холодной приговорен к 15 годам. ФОТОРЕПОРТАЖ

При публичном обвинении прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры города Харькова суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве. Ему назначено максимальное наказание по указанной статье - 15 лет лишения свободы.

Преступление было совершено 17 февраля 2024 года в Харькове. К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что ее дочь - главный балетмейстер Харьковского академического театра музыкальной комедии - исчезла. Она перестала отвечать на звонки, а в мессенджерах писала довольно странно, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители установили, что балетмейстер и ее муж собирались расстаться, поэтому решили пожить отдельно. За несколько дней до обращения ее матери в полицию мужчина приехал к жене с чемоданом, якобы чтобы забрать личные вещи. На почве ревности он подозревал жену в измене, поэтому периодически отслеживал ее общение в мессенджере. Во время ссоры мужчина нанес ей ножевые ранения, от которых она погибла. В дальнейшем он расчленил тело: кисти рук и голову положил в пакет, а туловище - в чемодан.

После этого он убрал и вымыл квартиру, а затем поехал в лесопосадку, где закопал пакет с остатками. Впоследствии мужчина отправился в дачный кооператив, где в заброшенном погребе положил тело женщины, облил топливом, забросал автомобильными шинами и поджег. Он закрыл крышку погреба, чтобы пламя не перекинулось на дом. Именно поэтому огонь погас, и тело не сгорело полностью.

После убийства обвиняемый пытался создать впечатление, что жена до сих пор жива: возил ее телефон по городу и отвечал на сообщения. Правоохранители задержали мужчину, приговора он ожидал, находясь под стражей.

убийца
убийца
убийца

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Убийство украинки Ирины Заруцкой в США: новые кадры нападения. ВИДЕО 18+

Автор: 

балет (37) убийство (6612) Харьков (7753) Харьковская область (1650) Харьковский район (558)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чикатіло зкацаплене, повісити гниду на сухій гілляці!
Усі балачки адвокатських пройдисвітів, то лише заробляння грошей на крові і стражданнях!!!! Вішати, всю команду!
показать весь комментарий
30.09.2025 12:00 Ответить
Адвокати лише роблять свою роботу. Їм неважливо - винна людина, чи ні, їхня справа - неухильне виконання букви закону. І, якщо слідство виконувалось з порушеннями, чи факти та докази підроблювались, то так, вбивця вийде на волю. А якщо все чисто, то його засудять, а адвокат з прокурором відмітять гарну роботу у ресторані. Разом.
І чим адвокат більше "пройдисвіт", тим чистіше та ретельніше має виконувати свою справу звинувачення. Щоб розумний та хитрий адвокат її не розсипав!
І це насправді правильно, бо кожна людина, навіть чикатіло, мусить бути засуджений ПО ЗАКОНУ, який захищає адвокат. Бо в іншому разі засудять і вас за підкинуті докази - справа розкрита, злодій покараний, а хто там був насправді - яка різниця? Пам'ятаєте, скільки людей розстріляли за справу Чикатіло? І тільки потім виявилося...
Адвокатів не вішати треба, а любити і плекати, бо тільки вони є кевларом між вами та звинуваченням!

П.С. Я не маю ніякого відношення до адвокатури, і мої живі родичи - теж. Покійний дід був адвокатом майже 100 років тому, але я ще застала його байки...
показать весь комментарий
30.09.2025 12:23 Ответить
"від любові до ненависті - один крок".....
показать весь комментарий
30.09.2025 12:02 Ответить
а чому пика замальована? уже є вирок суду!
показать весь комментарий
30.09.2025 12:05 Ответить
Тоді в мене питання до судочинства. Чому Косова, який, після конфлікту з гурьбою молоді, штовхнув 10класника, а той розбив скло та стік кров'ю, засудили до довічного ? Того що батьки мажори ? Я не виправдовую Косова, але давати довічне за ненавмисне вбивство, тим паче є докази, що він намагався зупинити кровотечу. Таке кривосуддя лякає...
показать весь комментарий
30.09.2025 12:05 Ответить
наверное аффект + коррупция сыграли роль
показать весь комментарий
30.09.2025 12:08 Ответить
Так, ревнощі можуть довести до стану афекту, тим більше, що жінка дійсно гарна була...
показать весь комментарий
30.09.2025 12:32 Ответить
Двоечник. Уроки прогуливал. Курил за гаражами, вместо того, чтобы химию учить. Вот и аукнулось. Огонь гаснет без доступа кислорода.
показать весь комментарий
30.09.2025 12:11 Ответить
нєльзя судіть за любовь
показать весь комментарий
30.09.2025 12:14 Ответить
Жесть
показать весь комментарий
30.09.2025 12:14 Ответить
Ну ладно псіхонув-вбив,а далі це вже по за межею людського таких потрібно...
показать весь комментарий
30.09.2025 12:27 Ответить
 
 