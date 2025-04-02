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Новини Фейковий український балет у Швеції
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У Швеції виступав російський балет, який маскувався під український, - розслідування ЗМІ

Балетна трупа Ballet of Ukraine, яка виступала у містах Швеції, виявилася насправді зі зв'язками у Росії. Кошти від гастролів виводяться до Москви. 

Про це йдеться у розслідуванні шведського видання SVT, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, компанія, яка стоїть за так званим Ballet of Ukraine, зареєстрована в Москві, а доходи від виступів надходять на рахунки, пов'язані з російським мільйонером.

Журналісти розповіли, що взимку 2024 року до Швеції приїхав балет Ballet of Ukraine, позиціонуючи себе як "культуру з Києва". Самі афіші були в українських кольорах, а глядачам пропонували подивитися "Лускунчика" Петра Чайковського.

Шведи приходили на виставу та думали, що підтримують Україну. Проте виявилося, що балет російський.

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Балетна група з російськими зв’язками маскується під українську у Швеції
Афіша фейкового українського балету у Швеції

Зв'язки з Росією

Організатором заходів виявився російський підприємець. На нього зареєстрована норвезька івент-компанія Touring Actors через, яку організовують виступи балету.

Підприємець заперечив зв’язки з РФ та відмовився давати й інтерв’ю SVT. 

Івент-компанія Touring Actors представляла себе як українську організацію, використовуючи київську адресу, яка виявилася фальшивою. 

Однак записи показують, що вона працює на російському сервері й належить московській компанії. На місці балету в Києві знаходиться офіс торговельного центру.

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Крім того, із 14 танцюристів, перелічених на сайті організації, щонайменше семеро активно працюють у Росії.

За виступи балету кошти виплачувалися компанії Gutschwald AI Centre, яка зареєстрована у Швейцарії, але належить колишньому менеджеру російського "Сбербанку". Хоча росіянин підтверджує надходження грошей від шведських муніципалітетів, він запевняє, що це не має нічого спільного з виступами, а гроші отримав як "плату за борг".

Шведська влада вже втручалася в подібний випадок. У грудні ще одному "українському" балетному колективу "Heritage Ballet" було заборонено виступати у Швеції після того, як співробітники служби безпеки встановили його зв'язки з російською державою.

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Національна опера України ще у 2022 році неодноразово попереджала про так звані "трупи-клони", які шахрайським чином використовують ім'я України для виступів за кордоном.

Український балет Ballet of Ukraine у Швеції виявися російським

"Вони заробляють гроші на нашій біді, - сказала Лана Роксі, прессекретарка Національної опери в Києві, в інтерв'ю телеканалу SVT. "Ці групи експлуатують репутацію України, допомагаючи Росії поширювати дезінформацію та заробляти на війні".

У грудні 2023 року Ballet of Ukraine виступив щонайменше у восьми містах Швеції, зокрема в Лунді, Лерумі та Естерсунді, поставивши такі постановки, як "Лускунчик".

Подальше розслідування виявило, що Ballet of Ukraine мав тісні зв'язки з Санкт-Петербурзьким балетом у Росії. Він також використовував ті ж самі матеріали для преси, що й Московський театр балету, російська компанія, яка наразі ліквідується.

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Автор: 

балет (13) росія (65052) Швеція (953) фейк (743)


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Топ коментарі
+15
у росіян мода така пішла - якщо що прикидаються українцями.
потім повідомлення що українець вчинив злочин.
через неділю розібралися - росіянин.
але ж в новинах гівном облили Україну.
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02.04.2025 18:07
+11
Доки Буданов п'є каву в Ялті, підорське гру працює.
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02.04.2025 18:01
+6
"Когда-то "Я-русский!"
Говорилось гордо...
Теперь за "Я - русский!"
Просто бьют в морду..."
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02.04.2025 18:04
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02.04.2025 18:00 Відповісти
Доки Буданов п'є каву в Ялті, підорське гру працює.
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02.04.2025 18:01 Відповісти
Рєзать сук!!! Ну, в смысле, балерин...
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02.04.2025 23:09 Відповісти
Навіщо дурину писати?
ГУР- це ВІСЬКОВА розвідка. " Балєтами закордоном" займається СВР і СБУ, що прикомандировані до дип представництв. Це їх робота, протидія інформаційному впливу роісії, а не Буданова.
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02.04.2025 23:16 Відповісти
А хіба не видно, що в них російськомовні пики?!
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02.04.2025 18:01 Відповісти
"Когда-то "Я-русский!"
Говорилось гордо...
Теперь за "Я - русский!"
Просто бьют в морду..."
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02.04.2025 18:04 Відповісти
А в тих хто це говорив, взагалі якась гордість є?
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02.04.2025 18:37 Відповісти
у росіян мода така пішла - якщо що прикидаються українцями.
потім повідомлення що українець вчинив злочин.
через неділю розібралися - росіянин.
але ж в новинах гівном облили Україну.
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02.04.2025 18:07 Відповісти
Тут у новинах є рубрика типу Погода, Спорт, а вона називається Фейк. І на всю країну у головних новинах викривають фейки . У тому числі і стосовно України . Дивно, що наше Посольство у Швеції або проспало, або саботувало , або повідомляло в центр, а ті сказали не чіпати. От де потрібно розібратися.
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02.04.2025 18:42 Відповісти
Взагалі-то "русскій балєт" - це один з символів "культурного прєвосходства" росії. Як і толстоєвський, Айвазовський, Чайковський.
А змушені маскуватись під "малоросов".
Фактично видаючи свою майстерність (яка там насправді є, балерини - часто спадкова професія, якій навчаються одразу, як ходити починають) за українську. Фактично... працюючи на культурний імідж України. І це все - за якісь жалюгідні грошенята (бо культурний вплив росії грошима не вимірюється).
На місці "культурних" кацапів я б сказав
Это... какой-то позор. Нет, даже не позор, измена! Измена нашей великой Родине!
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02.04.2025 18:26 Відповісти
Мова про культурний, не політичний імідж.
Це як на шкільну олімпіаду з англійської відправити замість себе людину, що з дитинства знаходилась у мовному середовищі.
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02.04.2025 18:55 Відповісти
Я не сказав, що вони хороші. Але своїми діями вони фактично попрацювали на наш культурний імідж. Викрили - добре, бо тепер вони попрацювали проти іміджу своєї смєхдєржави. Але хтось з відвідувачів запам'ятає саме гарний балет. І пов'язуватиме його саме з Україною. В той час як у нас "Лускунчика" так танцювати, як танцює русня, ніхто точно не вміє.
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02.04.2025 19:02 Відповісти
Так, чим у цей час займався наш посол у Швеції ?????
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02.04.2025 18:43 Відповісти
ходіт на балєт
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02.04.2025 18:52 Відповісти
Их прима-балерина.
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02.04.2025 19:00 Відповісти
Розкажіть про *Лускунчика" жителям Х'юстона. Вони від цього блюють.
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02.04.2025 22:25 Відповісти
А я біла мадісткай, і шила гладью
Патом пашла в артісткі - шоб стать звєздою...
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02.04.2025 22:57 Відповісти
Є-бальєт
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02.04.2025 23:19 Відповісти
Лізуть із всіх щілин мерзоти
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04.04.2025 06:41 Відповісти
 
 