У Швеції виступав російський балет, який маскувався під український, - розслідування ЗМІ
Балетна трупа Ballet of Ukraine, яка виступала у містах Швеції, виявилася насправді зі зв'язками у Росії. Кошти від гастролів виводяться до Москви.
Про це йдеться у розслідуванні шведського видання SVT, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, компанія, яка стоїть за так званим Ballet of Ukraine, зареєстрована в Москві, а доходи від виступів надходять на рахунки, пов'язані з російським мільйонером.
Журналісти розповіли, що взимку 2024 року до Швеції приїхав балет Ballet of Ukraine, позиціонуючи себе як "культуру з Києва". Самі афіші були в українських кольорах, а глядачам пропонували подивитися "Лускунчика" Петра Чайковського.
Шведи приходили на виставу та думали, що підтримують Україну. Проте виявилося, що балет російський.
Зв'язки з Росією
Організатором заходів виявився російський підприємець. На нього зареєстрована норвезька івент-компанія Touring Actors через, яку організовують виступи балету.
Підприємець заперечив зв’язки з РФ та відмовився давати й інтерв’ю SVT.
Івент-компанія Touring Actors представляла себе як українську організацію, використовуючи київську адресу, яка виявилася фальшивою.
Однак записи показують, що вона працює на російському сервері й належить московській компанії. На місці балету в Києві знаходиться офіс торговельного центру.
Крім того, із 14 танцюристів, перелічених на сайті організації, щонайменше семеро активно працюють у Росії.
За виступи балету кошти виплачувалися компанії Gutschwald AI Centre, яка зареєстрована у Швейцарії, але належить колишньому менеджеру російського "Сбербанку". Хоча росіянин підтверджує надходження грошей від шведських муніципалітетів, він запевняє, що це не має нічого спільного з виступами, а гроші отримав як "плату за борг".
Шведська влада вже втручалася в подібний випадок. У грудні ще одному "українському" балетному колективу "Heritage Ballet" було заборонено виступати у Швеції після того, як співробітники служби безпеки встановили його зв'язки з російською державою.
Національна опера України ще у 2022 році неодноразово попереджала про так звані "трупи-клони", які шахрайським чином використовують ім'я України для виступів за кордоном.
"Вони заробляють гроші на нашій біді, - сказала Лана Роксі, прессекретарка Національної опери в Києві, в інтерв'ю телеканалу SVT. "Ці групи експлуатують репутацію України, допомагаючи Росії поширювати дезінформацію та заробляти на війні".
У грудні 2023 року Ballet of Ukraine виступив щонайменше у восьми містах Швеції, зокрема в Лунді, Лерумі та Естерсунді, поставивши такі постановки, як "Лускунчик".
Подальше розслідування виявило, що Ballet of Ukraine мав тісні зв'язки з Санкт-Петербурзьким балетом у Росії. Він також використовував ті ж самі матеріали для преси, що й Московський театр балету, російська компанія, яка наразі ліквідується.
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ГУР- це ВІСЬКОВА розвідка. " Балєтами закордоном" займається СВР і СБУ, що прикомандировані до дип представництв. Це їх робота, протидія інформаційному впливу роісії, а не Буданова.
Говорилось гордо...
Теперь за "Я - русский!"
Просто бьют в морду..."
потім повідомлення що українець вчинив злочин.
через неділю розібралися - росіянин.
але ж в новинах гівном облили Україну.
А змушені маскуватись під "малоросов".
Фактично видаючи свою майстерність (яка там насправді є, балерини - часто спадкова професія, якій навчаються одразу, як ходити починають) за українську. Фактично... працюючи на культурний імідж України. І це все - за якісь жалюгідні грошенята (бо культурний вплив росії грошима не вимірюється).
На місці "культурних" кацапів я б сказав
Это... какой-то позор. Нет, даже не позор, измена! Измена нашей великой Родине!
Це як на шкільну олімпіаду з англійської відправити замість себе людину, що з дитинства знаходилась у мовному середовищі.
Патом пашла в артісткі - шоб стать звєздою...