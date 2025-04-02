У Швеції виступав російський балет, який маскувався під український, - розслідування ЗМІ

Балетна трупа Ballet of Ukraine, яка виступала у містах Швеції, виявилася насправді зі зв'язками у Росії. Кошти від гастролів виводяться до Москви.

Про це йдеться у розслідуванні шведського видання SVT, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, компанія, яка стоїть за так званим Ballet of Ukraine, зареєстрована в Москві, а доходи від виступів надходять на рахунки, пов'язані з російським мільйонером.

Журналісти розповіли, що взимку 2024 року до Швеції приїхав балет Ballet of Ukraine, позиціонуючи себе як "культуру з Києва". Самі афіші були в українських кольорах, а глядачам пропонували подивитися "Лускунчика" Петра Чайковського.

Шведи приходили на виставу та думали, що підтримують Україну. Проте виявилося, що балет російський.

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Афіша фейкового українського балету у Швеції

Зв'язки з Росією

Організатором заходів виявився російський підприємець. На нього зареєстрована норвезька івент-компанія Touring Actors через, яку організовують виступи балету.

Підприємець заперечив зв’язки з РФ та відмовився давати й інтерв’ю SVT.

Івент-компанія Touring Actors представляла себе як українську організацію, використовуючи київську адресу, яка виявилася фальшивою.

Однак записи показують, що вона працює на російському сервері й належить московській компанії. На місці балету в Києві знаходиться офіс торговельного центру.

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Крім того, із 14 танцюристів, перелічених на сайті організації, щонайменше семеро активно працюють у Росії.

За виступи балету кошти виплачувалися компанії Gutschwald AI Centre, яка зареєстрована у Швейцарії, але належить колишньому менеджеру російського "Сбербанку". Хоча росіянин підтверджує надходження грошей від шведських муніципалітетів, він запевняє, що це не має нічого спільного з виступами, а гроші отримав як "плату за борг".

Шведська влада вже втручалася в подібний випадок. У грудні ще одному "українському" балетному колективу "Heritage Ballet" було заборонено виступати у Швеції після того, як співробітники служби безпеки встановили його зв'язки з російською державою.

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Національна опера України ще у 2022 році неодноразово попереджала про так звані "трупи-клони", які шахрайським чином використовують ім'я України для виступів за кордоном.

"Вони заробляють гроші на нашій біді, - сказала Лана Роксі, прессекретарка Національної опери в Києві, в інтерв'ю телеканалу SVT. "Ці групи експлуатують репутацію України, допомагаючи Росії поширювати дезінформацію та заробляти на війні".

У грудні 2023 року Ballet of Ukraine виступив щонайменше у восьми містах Швеції, зокрема в Лунді, Лерумі та Естерсунді, поставивши такі постановки, як "Лускунчик".

Подальше розслідування виявило, що Ballet of Ukraine мав тісні зв'язки з Санкт-Петербурзьким балетом у Росії. Він також використовував ті ж самі матеріали для преси, що й Московський театр балету, російська компанія, яка наразі ліквідується.

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