ПВО Украины сбила 172 вражеских дрона из 206, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 30 апреля Россия осуществила комбинированную атаку с использованием баллистической ракеты и более 200 БПЛА. Силы ПВО Украины уничтожили или подавили 172 дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Пуски ракеты "Искандер-М" зафиксированы из Ростовской области. БПЛА атаковали Украину из:

Курск, Брянск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;

ВОТ Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 172 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 32 ударных БПЛА в 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 9 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - подчеркнули в Воздушных силах.

