ППО України подавила 172 ворожі дрони з 206, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 30 квітня Росія здійснила комбіновану атаку балістичною ракетою та понад 200 БПЛА. Сили ППО України знищили або подавили 172 дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Пуски ракети Іскандер-М зафіксовано з Ростовської області. БпЛА атакували Україну з:

Курськ, Брянськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

ТОТ Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 172 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - наголосили у Повітряних силах.

