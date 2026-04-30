В Запорожской области россияне нанесли удар дроном по дому: пострадала 49-летняя женщина

Днём 30 апреля российские захватчики атаковали Лысогорку в Запорожской области с помощью FPV-дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

Вражеский дрон попал в жилой дом, который был поврежден.

"Ранения получила 49-летняя женщина. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Федоров.

Обстрелы области за сутки

В течение суток оккупанты нанесли 1062 удара по 39 населенным пунктам Запорожской области:

Войска РФ нанесли 20 авиационных ударов по Заречному, Таврийскому, Рождественке, Новоалександровке, Любицкому, Зирнице, Барвиновке, Сонячному, Орехове, Воздвижке, Копанях, Чаривном, Гуляйпольском, Горьком, Малой Токмачке, Долинке, Омельнике и Никольском;

843 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Беленькое, Новояковлевку, Степное, Степногорск, Степовое, Павловку, Приморское, Лукьяновское, Орехов, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Доброполье, Гуляйпольское, Староукраинку, Еленокстантиновку, Святопетровку, Цвиткове и Новое Запорожье;

Зафиксировано 4 обстрела из РСЗО по Степногорску, Малой Токмачке, Чаривному и Горькому;

195 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Степовое, Павловку, Приморское, Лукьяновское, Орехово, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Варваровку, Староукраинку, Гуляйпольское, Святопетровку, Еленоконстантиновку, Доброполье и Новое Запорожье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запорожье утром подверглось российской атаке: ранены два мужчины. ФОТОрепортаж