Обстріли Запорізької області
На Запоріжжі росіяни вдарили дроном по будинку: постраждала 49-річна жінка

Внаслідок удару FPV-дрона по житловому будинку у Лисогірці поранень зазнала жінка

Вдень 30 квітня російські загарбники атакували Лисогірку Запорізької області fpv-дроном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Ворожий дрон поцілив у житловий будинок, його пошкоджено.

"Поранень дістала 49-річна жінка. Їй надається уся необхідна медична допомога", - повідомив Федоров.

Обстріли області за добу

Впродовж доби окупанти завдали 1062 удари по 39 населених пунктах Запорізької області:

  • Війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів по Зарічному, Таврійському, Різдвянці, Новоолександрівці, Любицькому, Зірниці, Барвинівці, Сонячному, Оріхову, Воздвижівці, Копанях, Чарівному, Гуляйпільському, Гіркому, Малій Токмачці, Долинці, Омельнику та Микільському;
  • 843 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Новояковлівку, Степне, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук’янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Добропілля, Гуляйпільське, Староукраїнку, Оленокостянтинівку, Святопетрівку, Цвіткове та Нове Запоріжжя;
  • Зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Степногірську, Малій Токмачці, Чарівному та Гіркому;
  • 195 артударів прийшлися по Степногірську, Степовому, Павлівці, Приморському, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Варварівці, Староукраїнці, Гуляйпільському, Святопетрівці, Оленокостянтинівці, Добропіллю та Новому Запоріжжю.

