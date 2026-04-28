Запоріжжя зранку зазнало російської атаки: поранено двох чоловіків. ФОТОрепортаж

Вранці 28 квітня ворожі безпілотники атакували Запоріжжя. Наразі двоє постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Внаслідок ворожої атаки поранення дістали двоє чоловіків 40 та 45 років. Обидва перебувають у стані середньої тяжкості. Їм надають необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки











Обстріли області за добу

Дві жінки дістали поранень внаслідок ворожих атак по Запорізькому району.

Впродовж доби окупанти завдали 614 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області:

Війська РФ здійснили 30 авіаційних ударів по Комишувасі, Зарічному, Таврійському, Запорожцю-1, Юрківці, Новоолександрівці, Заливному, Гуляйпільському, Новоселівці, Омельнику, Воздвижівці, Різдвянці, Верхній Терсі, Широкому, Свободі, Тимошівці, Долинці, Рівному, Червоній Криниці, Любицькому, Чарівному та Новопавлівці.

389 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Кушугум, Новоолександрівку, Лежине, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку та Святопетрівку.

Зафіксовано 7 обстрілів із РСЗВ по Малій Токмачці, Чарівному, Староукраїнці, Святоданилівці та Святопетрівці.

188 артударів прийшлися по Степногірську, Степовому, Приморському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Святопетрівці.

