Доба на Запоріжжі: понад 600 ударів, загинув чоловік

У Запорізькому районі внаслідок російської атаки загинув 59-річний чоловік. За добу окупанти завдали 629 ударів по 45 населених пунктах області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Авіаудари та атаки БпЛА

Війська РФ здійснили 30 авіаційних ударів по Комишувасі, Зарічному, Ясній Поляні, Криничному, Юльївці, Таврійському, Листівці, Оріхову, Гуляйпільському, Новоселівці, Преображенці, Воздвижівці, Лісному, Самійлівці, Різдвянці, Рівному, Омельнику, Широкому та Долинці.

386 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Кушугум, Степне, Новотаврійське, Степове, Новоолександрівку, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку та Оленокостянтинівку.

Обстріли з РСЗВ та артилерії

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Залізничному, Чарівному та Староукраїнці.

208 артударів прийшлися по Степногірську, Степовому, Приморському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ї, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Оленокостянтинівці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія масовано атакувала Одесу дронами: 13 постраждалих, є влучання у житлові будинки