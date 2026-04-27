Сутки в Запорожской области: более 600 ударов, погиб мужчина

В Запорожском районе в результате российского нападения погиб 59-летний мужчина. За сутки оккупанты нанесли 629 ударов по 45 населенным пунктам области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

Авиаудары и атаки БПЛА

Войска РФ нанесли 30 авиационных ударов по Камышевахе, Заречному, Ясной Поляне, Криничном, Юльевке, Таврийском, Листовке, Орехову, Гуляйпольском, Новоселовке, Преображенке, Воздвижке, Лесном, Самийловке, Рождественке, Ровному, Омельнике, Широком и Долинке.

386 БПЛА различной модификации атаковали Запорожье, Новониколаевку, Кушугум, Степное, Новотавриское, Степовое, Новоалександровку, Степногорск, Приморское, Павловку, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Гуляйпольское, Горкое, Зеленое, Варваривку, Доброполье, Прилуки, Староукраинку и Еленокстантиновку.

Обстрелы из РСЗО и артиллерии

Зафиксировано 5 обстрелов из РСЗО по Зализнычному, Чаривному и Староукраинке.

208 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Степовое, Приморское, Орехово, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Горьке, Гуляйпольское, Староукраинку и Еленокстантиновку.

