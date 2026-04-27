Day in Zaporizhzhia region: over 600 strikes, one man killed
A 59-year-old man was killed in the Zaporizhzhia region as a result of a Russian attack. Over the past 24 hours, the occupiers launched 629 strikes on 45 settlements in the region.
According to Censor.NET, this was reported by Ivan Fedorov, head of the Regional Military Administration.
Airstrikes and UAV attacks
Russian forces carried out 30 airstrikes on Komyshuvakha, Zarichne, Yasna Poliana, Krynychne, Yulivka, Tavriiske, Lystivka, Orikhiv, Huliaipilske, Novoselivka, Preobrazhenka, Vozdvyzhivka, Lisne, Samiilivka, Rizdvianka, Rivne, Omelnyk, Shyroke, and Dolynka.
386 UAVs of various types attacked Zaporizhzhia, Novomykolaivka, Kushuhum, Stepne, Novotavriiske, Stepove, Novooleksandrivka, Stepnohirsk, Prymorske, Pavlivka, Huliaipole, Zaliznychne, Shcherbaky, Mali Shcherbaky, Novodanylivka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Charivne, Bilohiria, Huliaipilske, Hirke, Zelenе, Varvarivka, Dobropillia, Pryluky, Staroukrainka, and Olenokostiantynivka.
Shelling from MLRS and artillery
Five MLRS attacks were recorded on Zaliznychne, Charivne, and Staroukrainka.
208 artillery strikes hit Stepnohirsk, Stepove, Prymorske, Orikhiv, Huliaipole, Zaliznychne, Shcherbaky, Mali Shcherbaky, Novodanylivka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Charivne, Bilohiria, Varvarivka, Dobropillia, Pryluky, Hirke, Huliaipilske, Staroukrainka, and Olenokostiantynivka.
