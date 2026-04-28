Запорожье утром подверглось российской атаке: ранены двое мужчин

Утром 28 апреля вражеские беспилотники атаковали Запорожье. На данный момент есть два пострадавших.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В результате вражеской атаки ранения получили двое мужчин 40 и 45 лет. Оба находятся в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Обстрелы области за сутки

Две женщины получили ранения в результате вражеских атак по Запорожскому району.

За сутки оккупанты нанесли 614 ударов по 45 населенным пунктам Запорожской области:

Войска РФ нанесли 30 авиационных ударов по Камышевахе, Заречному, Таврийскому, Запорожцу-1, Юрковке, Новоалександровке, Заливом, Гуляйпольском, Новоселовке, Омельнике, Воздвижке, Рождественке, Верхней Терсе, Широком, Свободе, Тимошевке, Долинке, Ровному, Червоной Кринице, Любицком, Чаривном и Новопавловке.

389 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Новониколаевку, Кушугум, Новоалександровку, Лежино, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степовое, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Гуляйпольское, Горькое, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Староукраинку и Святопетровку.

Зафиксировано 7 обстрелов из РСЗО по Малой Токмачке, Чаривному, Староукраинке, Святоданиивке и Святопетровке.

188 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Степовое, Приморское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданыловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Горькое, Гуляйпольское, Староукраинку и Святопетровку.

