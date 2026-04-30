Россияне ежедневно штурмуют Волчанское направление небольшими пехотными группами, - 57 ОМБр

На Волчанском направлении оккупанты постоянно пытаются прорваться через реку Волчу небольшими группами, используя лодки и самостоятельную переправу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказала офицер отдела связи 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Руслана Богдан.

По словам военной, тактика российских оккупационных войск остается неизменной - небольшими группами они пытаются форсировать водное препятствие и приблизиться к позициям украинских защитников. Противник использует различные способы переправы, в частности веревки и самодельные средства.

"Они бросают веревки и просто пытаются перейти. Это водное препятствие - это место смерти для оккупантов. Очень много раз видели, как кто-то из них идет к месту, где уже много трупов набросано. Смотрели с надеждой - кого-то, может, заберешь? Но продолжают лезть через свою веревку, переплывая тела своих соотечественников. Пруть дальше", - рассказала военная.

Удары по логистике противника

Помимо отражения штурмов пехоты, украинские подразделения наносят удары и по вражеской логистике, которую противник пытается обеспечивать различными средствами передвижения.

"Видим логистические НРК, впрочем, в основном это такая человеческая мясорубка. Просто идут напролом, тела не забирают. Раненых своих тоже не забирают", - констатировала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ активизировала штурмы на севере Харьковщины и изменила направление атак, - бригада "Гарт" ГПСУ