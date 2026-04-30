Новини Бої на Вовчанському напрямку
Росіяни щодня штурмують Вовчанський напрямок малими піхотними групами, - 57 ОМБр

Російські штурми на Вовчанському напрямку: спроби форсування річки тривають

На Вовчанському напрямку окупанти постійно намагаються прориватися через річку Вовчу малими групами, використовуючи човни та самостійне переправлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  ефірі Армія TV розповіла офіцер відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Руслана Богдан.

За словами військової, тактика російських окупаційних військ залишається незмінною - невеликими групами вони намагаються форсувати водну перешкоду та наблизитися до позицій українських захисників. Противник використовує різні способи переправи, зокрема мотузки та саморобні засоби.

"Вони мотузки кидають, і просто намагаються перейти. Ця водна перешкода - це таке місце смерті для окупанта. Дуже багато разів бачили, як хтось із них йде до місця, де багато вже трупів накидано. Дивилися з надією - когось, може, забереш? Але продовжують лізти через свою мотузку, перепливаючи тіла своїх співвітчизників. Пруть далі", - розповіла військова.

Удари по логістиці противника

Окрім відбиття штурмів піхоти, українські підрозділи завдають ударів і по ворожій логістиці, яку противник намагається забезпечувати різними засобами пересування.

"Бачимо логістичні НРК, втім, переважно це така людська м’ясорубка. Просто йдуть напролом, тіла не забирають. Поранених своїх теж не забирають", - констатувала вона.

57 окрема мотопіхотна бригада (125)
