Хищение 6,5 миллиона гривен на строительстве укрытия для больницы: в Херсонской области будут судить подрядчика

В Херсонской области директор строительной компании предстанет перед судом за присвоение более 6,5 миллиона гривен бюджетных средств во время реконструкции защитного сооружения для больницы.

Подрядчик нажился на объекте, где должны были оборудовать операционные и родильные залы для защиты пациентов во время обстрелов, передает Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что медицинское учреждение заключило договор на реконструкцию убежища, которое планировали превратить в современное защитное сооружение. Убежище должно было содержать полноценный родильно-операционный блок для оказания помощи роженицам, новорожденным и тяжелым пациентам в условиях войны.

Однако руководитель подрядной организации решил воспользоваться ситуацией:

Завысил объемы выполненных работ;

Искусственно увеличил стоимость строительных материалов;

Внес недостоверные данные в официальные акты приемки.

Наибольшие финансовые махинации выявили в критически важных системах, от которых зависит жизнь людей в замкнутом пространстве: вентиляции, отоплении и специализированном оборудовании.

По версии прокуратуры, необоснованно полученные более 6,5 миллиона гривен были выведены из бюджета. Помимо финансовых убытков, действия подрядчика поставили под прямую угрозу жизни людей, ведь ненадлежащее функционирование вентиляции или отопления в укрытии могло иметь фатальные последствия во время длительных обстрелов.

Директору компании инкриминируется:

Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Служебный подлог.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

