Розкрадання 6,5 мільйона гривень на будівництві укриття лікарні: на Херсонщині судитимуть підрядника

В Херсонській області директор будівельної компанії постане перед судом за привласнення понад 6,5 мільйона гривень бюджетних коштів під час реконструкції захисної споруди для лікарні.

Підрядник нажився на об’єкті, де мали облаштувати операційні та пологові зали для захисту пацієнтів під час обстрілів, передає Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що медичний заклад уклав договір на реконструкцію сховища, яке планували перетворити на сучасну захисну споруду. Укриття мало містити повноцінний пологово-операційний блок для допомоги породіллям, новонародженим та важким пацієнтам в умовах війни.

Однак керівник підрядної організації вирішив скористатися ситуацією:

Завищив обсяги виконаних робіт;

Штучно збільшив вартість будівельних матеріалів;

Вніс недостовірні дані до офіційних актів приймання.

Найбільші фінансові махінації виявили у критично важливих системах, від яких залежить життя людей у замкненому просторі: вентиляції, опаленні та спеціалізованому обладнанні.

За версією прокуратури, безпідставно отримані понад 6,5 мільйона гривень були виведені з бюджету. Окрім фінансових збитків, дії підрядника поставили під пряму загрозу життя людей, адже неналежне функціонування вентиляції чи опалення в укритті могло мати фатальні наслідки під час тривалих обстрілів.

Директору компанії інкриміновано:

Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Службове підроблення.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

