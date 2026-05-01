Белорусские метеошары с контрабандой залетели в Польшу, - СМИ. ФОТО

В Польше впервые зафиксирован случай, когда мешки с контрабандными сигаретами из Беларуси попали в южные регионы страны.

Где нашли контрабанду

Три метеошара с привязанными к ним пакетами приземлились в селе Ивкова недалеко от Кракова. О находке полицию сообщил местный житель – шары упали неподалеку от его двора и запутались в кустарнике.

В пакетах обнаружили многочисленные блоки сигарет белорусского происхождения.

Насколько это необычно

Это первый случай, когда подобный груз оказался так далеко от границы – расстояние составляет более 270 километров по прямой.

Пока правоохранители не сообщают, откуда именно были запущены шары и по какому маршруту они двигались.

Ранее подобные инциденты фиксировались преимущественно в приграничных регионах, в частности - в Подляском воеводстве.

Также недавно в Польше задержали трех мужчин, подозреваемых в контрабанде товаров из Беларуси с помощью дронов, – им может грозить до трех лет лишения свободы.

