Белорусские метеошары с контрабандой залетели в Польшу, - СМИ. ФОТО
В Польше впервые зафиксирован случай, когда мешки с контрабандными сигаретами из Беларуси попали в южные регионы страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет RMF24.
Где нашли контрабанду
Три метеошара с привязанными к ним пакетами приземлились в селе Ивкова недалеко от Кракова. О находке полицию сообщил местный житель – шары упали неподалеку от его двора и запутались в кустарнике.
В пакетах обнаружили многочисленные блоки сигарет белорусского происхождения.
Насколько это необычно
Это первый случай, когда подобный груз оказался так далеко от границы – расстояние составляет более 270 километров по прямой.
Пока правоохранители не сообщают, откуда именно были запущены шары и по какому маршруту они двигались.
Ранее подобные инциденты фиксировались преимущественно в приграничных регионах, в частности - в Подляском воеводстве.
Также недавно в Польше задержали трех мужчин, подозреваемых в контрабанде товаров из Беларуси с помощью дронов, – им может грозить до трех лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Лукашенкоконтрабандист 🤔
А через Тису нехай отак спробують