РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
23928 посетителей онлайн
Новости Контрабанда сигарет
1 524 10

Белорусские метеошары с контрабандой залетели в Польшу, - СМИ. ФОТО

Метеошары с контрабандными сигаретами из Беларуси впервые нашли далеко на юге Польши

В Польше впервые зафиксирован случай, когда мешки с контрабандными сигаретами из Беларуси попали в южные регионы страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет RMF24.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Где нашли контрабанду

Три метеошара с привязанными к ним пакетами приземлились в селе Ивкова недалеко от Кракова. О находке полицию сообщил местный житель – шары упали неподалеку от его двора и запутались в кустарнике.

В пакетах обнаружили многочисленные блоки сигарет белорусского происхождения.

Насколько это необычно

Это первый случай, когда подобный груз оказался так далеко от границы – расстояние составляет более 270 километров по прямой.

Пока правоохранители не сообщают, откуда именно были запущены шары и по какому маршруту они двигались.

Ранее подобные инциденты фиксировались преимущественно в приграничных регионах, в частности - в Подляском воеводстве.

Также недавно в Польше задержали трех мужчин, подозреваемых в контрабанде товаров из Беларуси с помощью дронов, – им может грозить до трех лет лишения свободы.

Автор: 

Беларусь (7990) Польша (9006) сигареты (843)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Халява, комусь фартануло на сігарєти. Даремно викликали поліцаєф
показать весь комментарий
01.05.2026 13:13 Ответить
+2
Відстала Білорашка, кулі вже не актуальні, зараз контабанду на дронах доставляють. До речі, а можна ухилянта переправити через Тису на дроні?
показать весь комментарий
01.05.2026 13:12 Ответить
+2
Наш газда,обрізав би стропи,а кулі хай собі далі мандрували.
показать весь комментарий
01.05.2026 14:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А могли б бомбу до тих кульок прив'язати і щоб воно рвануло при торканні землі😱, все таки добра людина той Лукашенко контрабандист 🤔
показать весь комментарий
01.05.2026 13:10 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2026 13:12 Ответить
Кілька років тому бачив відео, де коптер підіймає мужика і доволі спритно деякий час його "катає", так що це цілком можливо
А через Тису нехай отак спробують
показать весь комментарий
01.05.2026 13:27 Ответить
Не пиши мені, дурний всінафронтнік.
показать весь комментарий
01.05.2026 13:52 Ответить
То не читай мене, дурний всінафронтнік.
показать весь комментарий
01.05.2026 14:03 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2026 13:13 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2026 14:03 Ответить
Ось з'явився у Донні новий привід зняти ще якихось санкцій ...
показать весь комментарий
01.05.2026 13:30 Ответить
гелій переводять
показать весь комментарий
01.05.2026 14:07 Ответить
Обычная контрабанда. И только поляки считают что об этом должен узнать весь мир.
показать весь комментарий
01.05.2026 15:34 Ответить
 
 