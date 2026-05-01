Білоруські метеокулі з контрабандою залетіли до Польщі, - ЗМІ. ФОТО

Метеокулі з контрабандними цигарками з Білорусі вперше знайшли далеко на півдні Польщі

У Польщі вперше зафіксували випадок, коли метеокулі з контрабандними цигарками з Білорусі дісталися південних регіонів країни.

Де знайшли контрабанду

Три метеокулі з прив’язаними пакунками приземлилися у селі Івкова поблизу Кракова. Про знахідку поліцію повідомив місцевий житель – кулі впали неподалік його двору та заплуталися у чагарниках.

У пакунках виявили численні блоки цигарок білоруського походження.

Наскільки це незвично

Це перший випадок, коли подібний вантаж опинився так далеко від кордону – відстань становить понад 270 кілометрів по прямій.

Наразі правоохоронці не повідомляють, звідки саме були запущені кулі та яким маршрутом вони рухалися.

Метеокулі з контрабандними цигарками з Білорусі вперше знайшли далеко на півдні Польщі
Метеокулі з контрабандними цигарками з Білорусі вперше знайшли далеко на півдні Польщі
Метеокулі з контрабандними цигарками з Білорусі вперше знайшли далеко на півдні Польщі

Раніше подібні інциденти фіксувалися переважно у прикордонних регіонах, зокрема у Підляському воєводстві.

Також нещодавно у Польщі затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у контрабанді товарів з Білорусі за допомогою дронів – їм може загрожувати до трьох років ув’язнення.

Халява, комусь фартануло на сігарєти. Даремно викликали поліцаєф
01.05.2026 13:13 Відповісти
Відстала Білорашка, кулі вже не актуальні, зараз контабанду на дронах доставляють. До речі, а можна ухилянта переправити через Тису на дроні?
01.05.2026 13:12 Відповісти
Наш газда,обрізав би стропи,а кулі хай собі далі мандрували.
01.05.2026 14:03 Відповісти
А могли б бомбу до тих кульок прив'язати і щоб воно рвануло при торканні землі😱, все таки добра людина той Лукашенко контрабандист 🤔
01.05.2026 13:10 Відповісти
Відстала Білорашка, кулі вже не актуальні, зараз контабанду на дронах доставляють. До речі, а можна ухилянта переправити через Тису на дроні?
01.05.2026 13:12 Відповісти
Кілька років тому бачив відео, де коптер підіймає мужика і доволі спритно деякий час його "катає", так що це цілком можливо
А через Тису нехай отак спробують
01.05.2026 13:27 Відповісти
Не пиши мені, дурний всінафронтнік.
01.05.2026 13:52 Відповісти
То не читай мене, дурний всінафронтнік.
01.05.2026 14:03 Відповісти
Халява, комусь фартануло на сігарєти. Даремно викликали поліцаєф
01.05.2026 13:13 Відповісти
Наш газда,обрізав би стропи,а кулі хай собі далі мандрували.
01.05.2026 14:03 Відповісти
Ось з'явився у Донні новий привід зняти ще якихось санкцій ...
01.05.2026 13:30 Відповісти
гелій переводять
01.05.2026 14:07 Відповісти
Обычная контрабанда. И только поляки считают что об этом должен узнать весь мир.
01.05.2026 15:34 Відповісти
 
 