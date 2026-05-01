Білоруські метеокулі з контрабандою залетіли до Польщі, - ЗМІ. ФОТО
У Польщі вперше зафіксували випадок, коли метеокулі з контрабандними цигарками з Білорусі дісталися південних регіонів країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише RMF24.
Де знайшли контрабанду
Три метеокулі з прив’язаними пакунками приземлилися у селі Івкова поблизу Кракова. Про знахідку поліцію повідомив місцевий житель – кулі впали неподалік його двору та заплуталися у чагарниках.
У пакунках виявили численні блоки цигарок білоруського походження.
Наскільки це незвично
Це перший випадок, коли подібний вантаж опинився так далеко від кордону – відстань становить понад 270 кілометрів по прямій.
Наразі правоохоронці не повідомляють, звідки саме були запущені кулі та яким маршрутом вони рухалися.
Раніше подібні інциденти фіксувалися переважно у прикордонних регіонах, зокрема у Підляському воєводстві.
Також нещодавно у Польщі затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у контрабанді товарів з Білорусі за допомогою дронів – їм може загрожувати до трьох років ув’язнення.
Лукашенкоконтрабандист 🤔
А через Тису нехай отак спробують