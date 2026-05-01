Оккупанты нанесли удар по сельхозпредприятию на Запорожье: ранен мужчина, повреждена техника
Сегодня, 1 мая, российские войска нанесли удар по сельхозпредприятию в Запорожском районе Запорожской области, в результате чего есть раненый.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Россияне бьют по тем, кто выращивает хлеб", - говорится в сообщении.
Как отмечается, враг нанес удар управляемыми авиабомбами по территории сельхозпредприятия в Запорожском районе. Повреждена техника для обработки полей.
Пострадавший
Сообщается, что в результате атаки ранения получил 33-летний мужчина. Ему оказана вся необходимая помощь.
