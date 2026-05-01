В беспилотниках, которыми Россия атакует Украину, несмотря на введенные санкции, продолжают обнаруживать новые западные детали, произведенные в 2025 году.

Об этом уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил "Укринформу", информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Он отметил, что, как показали последние дни, Россия не снижает интенсивность атак на украинские города — под ударами Одесса, Днепр, Винница, Тернополь, Харьков. Массово применяются "Шахеды", а по Харькову дополнительно используются дроны типа V2U.

"Показательно и другое: в дронах, которые атаковали Украину на прошлой неделе, мы снова обнаруживаем новые, свежие компоненты 2025 года, производства Германии, Японии, Швейцарии, США, а также Тайваня и Великобритании",— подчеркнул уполномоченный.

По его словам, впервые был зафиксирован новый элемент — блок активации Transit Brd. Советник президента заверил, что все данные об этих компонентах уже переданы партнерам.

Кроме того, по его словам, украинская сторона продолжает находить детали STMielectronics (Швейцария) "несмотря на призывы контролировать, куда именно продается их продукция".

Санкционное давление

  • Россия продолжает находить доступ к западным технологиям, несмотря на ограничения, именно поэтому санкционное давление должно постоянно усиливаться и закрывать такие каналы поставок, подчеркнул Власюк.

"В то же время есть и результат. В новых образцах дронов мы практически не видим компонентов из Нидерландов. Это прямое доказательство того, что системная работа с партнерами дает эффект и позволяет перекрывать доступ к критическим технологиям", — отметил уполномоченный.

Он добавил, что Украина продолжает наращивать так называемые дальнобойные санкции. Он отметил, что Украина работает над формированием перечня критического оборудования для нефтеперерабатывающих заводов и нефтеперекачивающих станций, чтобы ограничить его экспорт в РФ: "Речь идет о целенаправленном давлении на энергетическую инфраструктуру, которая финансирует войну".

"Наш подход прост: перекрывать доступ к технологиям, которые используются в войне, и параллельно сокращать ресурсы, за счет которых эта война ведется. Всю информацию передали нашим партнерам", — добавил Власюк.

Як далеко бачить ОП. Але корупцію навкруги не бачить...
01.05.2026 21:18 Ответить
Головне що ніхто не бачить корупцію в самому ЄС. Починаючи зі старої хвойди Шмеркель. Потім повернення параші до ОБСЄ ПарМОК, бієнале, водні види споту, Магате і так надалі. Гадаєш за гарні очі вони ****** ***** і його країну орків
01.05.2026 21:49 Ответить
Корупція є всюди, але різний рівень, як у відсотках, так і за абсолютними розмірами розкрадань. І в цьому сенсі Європу ми випереджаємо на порядки.
01.05.2026 22:03 Ответить
Я відкрию таємницю для пильної ОПи,раха майже ніякої електроніки не виробляє!Ніщо не заважає їй купляти конпоненти через інші країни.Потужна видимість роботи.
01.05.2026 21:23 Ответить
Пильна ОПа українській радіоіндустрії претензії і не пред'являє.
01.05.2026 21:53 Ответить
якщо без емоцiй. Цей бiзнес був. Нажаль Е. I. Буде.
01.05.2026 22:22 Ответить
"Nothing personal, it's just business" (с) 🤔
01.05.2026 22:47 Ответить
 
 