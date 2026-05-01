У російських дронах знову виявили нові іноземні компоненти, - ОП

У безпілотниках, якими Росія атакує Україну, попри запроваджені санкції продовжують виявляти нові західні деталі, вироблені у 2025 році.

Про це уповноважений президента із питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив "Укрінформу", інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Він зазначив, що, як показали останні дні, Росія не знижує інтенсивності атак на українські міста — під ударами Одеса, Дніпро, Вінниця, Тернопіль, Харків. Масово застосовуються "шахеди", а по Харкову додатково використовуються дрони типу V2U.

"Показово інше: у дронах, які атакували Україну минулого тижня, ми знову виявляємо нові, свіжі компоненти 2025 року, виробництва Німеччини, Японії, Швейцарії, США, а також Тайваню та Великої Британії", - наголосив уповноважений.

За його словами, вперше було зафіксовано новий елемент — блок активації Transit Brd. Радник президента запевнив, що всі дані щодо цих компонентів уже передані партнерам.

Крім того, за його словами, українська сторона продовжує знаходити деталі STMielectronics (Швейцарія) "попри заклики контролювати, куди саме продається їхня продукція".

Санкційний тиск

  • Росія продовжує знаходити доступ до західних технологій попри обмеження, саме тому санкційний тиск має постійно посилюватися й закривати такі канали постачання, наголосив Власюк.

"Водночас є і результат. У нових зразках дронів ми практично не бачимо компонентів із Нідерландів. Це прямий доказ того, що системна робота з партнерами дає ефект і дозволяє перекривати доступ до критичних технологій", - зауважив уповноважений.

Він додав, що Україна продовжує нарощувати так звані далекобійні санкції. Він зазначив, що Україна працює над формуванням переліку критичного обладнання для нафтопереробних заводів і нафтоперекачувальних станцій, щоб обмежити його експорт до РФ: "Йдеться про цілеспрямований тиск на енергетичну інфраструктуру, яка фінансує війну".

"Наш підхід простий: перекривати доступ до технологій, які використовуються у війні, і паралельно зменшувати ресурси, коштом яких ця війна ведеться. Всю інформацію передали нашим партнерам", - додав Власюк.

Як далеко бачить ОП. Але корупцію навкруги не бачить...
01.05.2026 21:18 Відповісти
Головне що ніхто не бачить корупцію в самому ЄС. Починаючи зі старої хвойди Шмеркель. Потім повернення параші до ОБСЄ ПарМОК, бієнале, водні види споту, Магате і так надалі. Гадаєш за гарні очі вони ****** ***** і його країну орків
01.05.2026 21:49 Відповісти
Корупція є всюди, але різний рівень, як у відсотках, так і за абсолютними розмірами розкрадань. І в цьому сенсі Європу ми випереджаємо на порядки.
01.05.2026 22:03 Відповісти
Я відкрию таємницю для пильної ОПи,раха майже ніякої електроніки не виробляє!Ніщо не заважає їй купляти конпоненти через інші країни.Потужна видимість роботи.
01.05.2026 21:23 Відповісти
Пильна ОПа українській радіоіндустрії претензії і не пред'являє.
01.05.2026 21:53 Відповісти
якщо без емоцiй. Цей бiзнес був. Нажаль Е. I. Буде.
01.05.2026 22:22 Відповісти
"Nothing personal, it's just business" (с) 🤔
01.05.2026 22:47 Відповісти
 
 