РФ активизировала атаки на нескольких направлениях фронта, - Генштаб. КАРТА

За сутки зафиксированы бои на Северо- и Южно-Слобожанском, Лиманском, Покровском и других направлениях. Враг совершил десятки штурмов. Всего зафиксировано 138 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 89 авиационных ударов, сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9976 дронов-камикадзе и осуществил 3379 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 42 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

Писанцы Днепропетровской области;

Воздижская, Верхняя Терса, Лесное, Копани, Ровно, Любицкое, Гуляйпольское, Никольское, Васиновка, Омельник, Орехов, Одаровка, Заречное, Счастливое, Камышеваха Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения, противник осуществил 100 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня, нанес два авиаудара, применив пять управляемых бомб.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Избицкое, Красное Первое, Малая Волчья и Фиголовка.

На Купянском направлении агрессор дважды атаковал в районе населенного пункта Петропавловка.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 13 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Озерное, Дружелюбовка, Лиман, Дробышево и Ставки.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Кривой Луки, Закитного, Ризниковки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки оккупанты атак не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил семь атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Александро-Шультино и Иванополья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 27 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Софиевка, Вольное, Дорожное, Новое Шахово, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Покровск, Удачное, Муравка, Молодецкое, Гришино, Новопавловка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Золотой Колодезь.

На Александровском направлении противник девять раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Красногорское, Калиновское, Новогригоровка, Егоровка, Сичневое и Злагода.

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах Варваровки, Гуляйполя, Зализничного, Чаривного, Гуляйпольского, Цветкового и Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну вражескую попытку продвинуться в районе населенного пункта Степногорск.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили три вражеские атаки вблизи острова Белогрудый и Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, две артиллерийские системы, средство противовоздушной обороны, склад хранения боеприпасов и семь районов сосредоточения личного состава оккупантов.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1240 человек. Также украинские воины уничтожили три танка, четыре боевые бронированные машины, 73 артиллерийские системы, шесть реактивных систем залпового огня, 2305 беспилотных летательных аппаратов, 265 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники.