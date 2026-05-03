С утра россияне запустили по Украине 7 ракет и 234 ударных БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

С самого утра 3 мая российские войска нанесли удар по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 234 ударными БПЛА типа Shahed, в частности, реактивными, а также "Гербера", "Италмас", дронами-имитаторами "Пародия" и беспилотниками других типов.

Об этом сообщает пресс-центр командования Воздушных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработали Силы ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 18.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 5 управляемых авиационных ракет, а также 175 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов типа "Пародия" на севере, юге и в центре страны.

Данные о попаданиях и падении сбитых (обломков) уточняются.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве - несколько десятков вражеских БПЛА", - добавили в Воздушных силах.

