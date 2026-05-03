Від ранку росіяни запустили по Україні 7 ракет і 234 ударних БпЛА,- Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Від початку дня 3 травня російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, п'ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також 234 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема, реактивними, а також Гербера, Італмас, дронами-імітаторами "Пародія" та безпілотниками інших типів.

Про це повідомляє пресцентр командування Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювали Сили ППО?

За попередніми даними, станом на 18.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 5 керованих авіаційних ракет, а також 175 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас дронів-імітаторів типу "Пародія" на півночі, півдні, та у центрі країни.

Дані по влучаннях та падінню збитих (уламків) уточнюються.

"Атака триває, в повітряному просторі - декілька десятків ворожих БпЛА", - додали у Повітряних силах.

