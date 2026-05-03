УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8815 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО
1 209 0

Від ранку росіяни запустили по Україні 7 ракет і 234 ударних БпЛА,- Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Атака РФ: 7 ракет та 234 дрони з початку доби — зведення ПС

Від початку дня 3 травня російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, п'ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також 234 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема, реактивними, а також Гербера, Італмас, дронами-імітаторами "Пародія" та безпілотниками інших типів.

Про це повідомляє пресцентр командування Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювали Сили ППО?

За попередніми даними, станом на 18.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 5 керованих авіаційних ракет, а також 175 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас дронів-імітаторів типу "Пародія" на півночі, півдні, та у центрі країни.

росіяни від ранку випустили по Україні 7 ракет та понад 230 ударних дронів

Читайте також: Війська РФ атакували Україну "Іскандером" та 268 БпЛА. Знешкоджено 249 дронів, - Повітряні сили

Наслідки влучань уточнюються 

Дані по влучаннях та падінню збитих (уламків) уточнюються.

"Атака триває, в повітряному просторі - декілька десятків ворожих БпЛА", - додали у Повітряних силах.

Читайте також: Війська РФ атакували Україну "Іскандером" та 268 БпЛА. Знешкоджено 249 дронів, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник БпЛА (5762) ракети (4387) атака (1405) Повітряні сили (3383)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 