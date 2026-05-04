Польша не ожидает задержек в поставках систем Patriot, – Минобороны РП

В Польше не отмечается признаков задержек с поставками американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша, которое цитируют западные СМИ.

По словам чиновника, на данный момент поставки ключевых оборонных систем из США проходят по плану и не вызывают беспокойства у Варшавы.

Patriot без задержек, но риски остаются

"Что касается батарей Patriot, у нас нет никаких признаков того, что будут какие-то задержки", - отметил Косиняк-Камыш.

В то же время он признал, что ситуация в мире может повлиять на военно-технические поставки в целом.

По словам министра, боевые действия на Ближнем Востоке уже создают трудности с поставками отдельных компонентов и другой техники американского производства.

Польша получает соответствующие сигналы от США и находится в постоянном контакте с партнерами. Однако на данный момент масштабы возможных задержек не являются критическими.

"К сожалению, война на Ближнем Востоке задерживает поставки в Польшу, Европу и нашим союзникам. Это не является хорошей новостью для этого региона", - подчеркнул он.

Ранее появлялась информация, что некоторые европейские страны могли получить предупреждение о возможных задержках поставок вооружения из-за роста нагрузки на американские ресурсы.

