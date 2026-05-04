Польща не очікує затримок у постачанні систем Patriot, - Міноборони РП

У Польщі не фіксують ознак затримок у постачанні американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у заяві міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, яку цитують західні медіа.

За словами урядовця, на цей момент поставки ключових оборонних систем від США відбуваються за планом і не викликають занепокоєння у Варшави.

Patriot без затримок, але ризики залишаються

"Що стосується батарей Patriot, у нас немає жодних ознак того, що будуть якісь затримки", – зазначив Косіняк-Камиш.

Водночас він визнав, що ситуація у світі може впливати на військово-технічні поставки загалом.

За словами міністра, бойові дії на Близькому Сході вже створюють труднощі з постачанням окремих компонентів та іншої техніки американського виробництва.

Польща отримує відповідні сигнали від США і перебуває в постійному контакті з партнерами. Однак наразі масштаби можливих затримок не є критичними.

"На жаль, війна на Близькому Сході затримує поставки до Польщі, Європи та нашим союзникам. Це не є гарною новиною для цього регіону", – підкреслив він.

Раніше з’являлася інформація, що деякі європейські країни могли отримати попередження про можливі затримки постачання озброєння через зростання навантаження на американські ресурси.

